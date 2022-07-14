Pakistan'da kaçırılan yarbay öldürüldü!

Pakistan'da saldırganlar tarafından kaçırılan yarbay öldürüldü, çıkan çatışmada 2 saldırgan etkisiz hale getirildi.

KAÇIRILMIŞTI

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, 12-13 Temmuz gecesi Yarbay Laik Baig Mirza, Belucistan eyaletine bağlı Ketta şehrinde 10-12 kişilik saldırgan bir grup tarafından kuzeniyle birlikte evinden dönerken kaçırıldı.

Ordu tarafından başlatılan kurtarma operasyonu sırasında saldırganlar ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

SALDIRGANLAR TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Çıkan çatışmada 2 saldırgan etkisiz hale getirildi, Yarbay Mirza ise saldırganlar tarafından öldürüldü.

Mirza’nın kuzenini beraberinde götüren saldırganların bulunması için operasyon sürüyor.

Başbakan Şahbaz Şerif, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Mirza’nın ölümü sebebiyle derin bir üzüntü içerisinde olduğunu belirterek, güvenlik kuvvetlerinin sorumluları adaletin önüne getireceğini vurguladı.

Dün, Kuzey Veziristan'da yaşanan çatışmada 10 saldırgan etkisiz hale getirilmiş, bir asker hayatını kaybetmişti. (AA)

