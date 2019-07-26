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Pakistan uzaya ilk astronotunu 2022'de yollayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 21:16 | Son Güncelleme

Pakistan uzaya ilk astronotunu 2022'de yollayacak

Pakistan Bilim ve Teknoloji Bakanı Favad Çaudri, ilk Pakistanlı astronotun 2022'de uzaya gönderileceğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çaudri, Şubat 2020'de 50 kişilik bir aday astronot listesi hazırlanacağını söyledi.

Bu sayının daha sonra 25'e indirileceğini kaydeden Çaudri, "Uzaya gidecek ilk Pakistanlı astronotun seçimlerinin 2020 Şubat ayında başlayacağını duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Oluşturulacak 50 kişilik liste daha sonra 25'e indirilecek ve ilk astronotumuz 2022'de uzaya gönderilecek. Bu, uzay tarihimizin en büyük adımı." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyadaki açıklamasının ardından Pakistan'ın Dawn gazetesine konuşan Çaudri, astronot adaylarının seçim ve eğitimlerinin Pakistan Hava Kuvvetleri (PAF) tarafından yapılacağını belirtti.

PAF'ın vereceği eğitimlerin ardından bir astronotun uzaya gönderileceğini anlatan Çaudri, Pakistan'ın daha önce uydularını Çin'den uzaya gönderdiğini hatırlatarak, astronotun da Çin'deki uzay üslerinden gönderilebileceğini dile getirdi.

Çaudri'nin açıklaması, Hindistan'ın aya insansız araç göndermesinden günler sonra geldi. Hindistan da 2022'de uzaya insan göndereceğini duyurmuştu.

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Pakistan Pakistan Bilim ve Teknoloji Bakanı Favad Çaudri

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