Pakistan'da eski Başbakan Navaz Şerif'in kızı serbest bırakıldı

NAB avukatı ise olağanüstü bir durum olmadığı için serbest bırakılma talebinin reddedilmesini istedi.

Pervez, müvekkilinin haklarının ihlal edildiğini ve serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

Müvekkilinin fabrikanın hissedarı olmadığını iddia eden avukat Amjad Pervez, Panama belgeleriyle ülkede başlayan soruşturmalar kapsamında Navaz'ın mal varlığının soruşturulduğunu ve şeker fabrikaları hissedarı olmadığının ortaya çıkarıldığını söyledi.

Yasaların geriye dönük uygulandığı iddiasıyla Lahor Yüksek Mahkemesine sunulan ve Navaz'ın serbest bırakılmasını talep eden dilekçe bugün mahkemede görüşüldü.

Pakistan'da yolsuzluk iddialarıyla tutuklu yargılanan eski Başbakan Navaz Şerif'in kızı ve ana muhalefet partisi Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) Genel Başkan Yardımcısı Meryem Navaz kefaletle serbest bırakıldı.

Tarafları dinleyen Lahor Yüksek Mahkemesi, Navaz'ın 10 milyon Pakistan rupisi (yaklaşık 370 bin lira) kefaletle serbest bırakılmasına ve pasaportunu teslim etmesine hükmetti.

Navaz'ın babası eski Başbakan Şerif hakkında da sağlık sorunları nedeniyle Çaudri Şeker Fabrikaları davasından tutuksuz yargılanma kararı çıkmıştı.

Ağustos ayında tutuklanan Navaz'ın, babası ve kuzeninin yolsuzlukla elde ettiği paraları fabrikaya yabancı yatırımcı gelmiş gibi göstererek akladığı iddia ediliyordu.

