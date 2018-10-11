Pakistan'da muhalefet milletvekilleri Şahbaz Şerif'in tutuklanmasını protesto etti

PML-N milletvekili Rana Tanvir Hüseyin ise Şerif'in Pencap eyaletine başbakan olarak verdiği hizmetlerden söz ederek, "Tüm dünya Şerif'in Pencap için yaptıklarından övgüyle bahsediyor, Pencap bambaşka bir yüze büründü." dedi.

Basın mensuplarına açıklama yapan PML-N milletvekili Rana Sanaullah, "Şerif hakkında bir karar olmamasına rağmen gözaltına alındı." diye konuştu.

Şerif'in tutuklanması ve meclisin konuyu tartışmak üzere toplanmamasını protesto eden yaklaşık 100 milletvekili ve parti temsilcileri, Başbakan İmran Han ve partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) aleyhine slogan attı.

Eski Meclis Başkanı Serdar Ayaz Sadık, eski Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Marriyum Aurangzeb ve Pakistan PML-N sözcüsü Müşahid Hüseyin liderliğinde toplanan muhalefet milletvekilleri, parlamento girişinde oturma eylemi yaptı.

Eylemde Pahtunhva Milli Halk Partisi'nin senatodaki üyesi Senatör Osman Kakar da bir konuşma yaparak, Şerif'in tutuklama kararını eleştirdi.

AA muhabirine açıklama yapan PML-N milletvekili Rohale Asgar, eylemin Şerif ve ailesini savunmak için değil demokrasi için yapıldığını dile getirerek "Bu eylem benim partimin liderine destek için değil parlamento iradesine karşı yapılan hamleleri protesto etmek için düzenlendi. Şerif tüm parlamentonun iş arkadaşı ve halkın milletvekilidir. Hükümetin attığı bu adımlar onlara uygulamak istedikleri politikaları hayata geçirme yolunda yardım etmeyecektir." diye konuştu.

Eski Başbakan Navaz Şerif'in kardeşi olan Şahbaz Şerif, geçen cuma gününden beri tutuklu bulunuyor.

Pencap Eyalet Başbakanı olduğu 2013-2018 yıllarında eyalete temiz su sağlamak için kurulan Saaf Pani şirketi üzerinden yolsuzluk yaptığı iddia edilen Şerif, önce gözaltına alınmış, aynı gün Aşiyana-i İkbal toplu konut projesinde devleti zarara uğrattığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.

