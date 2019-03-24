Pakistan'da nevruz kutlaması

Pakistan'da, İslamabad büyükelçilerinin ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcilerinin katılımıyla nevruz kutlandı.

Başkent İslamabad'daki kutlamaya Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Türkiye, Azerbaycan, Afganistan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'ın İslamabad büyükelçileri, BM temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cumhurbaşkanı Alvi, törende yaptığı konuşmada, nevruzun baharın ve umudun habercisi olduğunu belirterek "Nevruz, yenilik ve uyanış demek. Umarız nevruz herkese bahar getirir." dedi.

Nevruzun insanlığa doğayı koruma mesajı verdiğini de ifade eden Alvi, "İnsanlık olarak doğayı korumamız, doğaya sahip çıkmamız ve küresel ısınmayla mücadele etmemiz gerektiğini her nevruzda daha iyi anlıyoruz. Hiçbir insan yoktur ki doğadan kopuk olarak yaşayabilsin. İnsanlar olarak doğanın bir parçasıyız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Pakistan'daki Türkiye Maarif Vakfına bağlı Pak-Türk Okulu öğrencileriyle diğer ülkelerden katılımcıların sunumuyla yerel kıyafetlerin ve halk oyunlarının tanıtıldığı gösteri yapıldı.

Etkinlik alanında kurulan stantlarda her ülke süs eşyaları, yemekler, kıyafetler ve broşürlerle kendi kültürlerini tanıttı.

