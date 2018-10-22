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Pakistan'da özelleştirme karşıtı işçiler yolları kapattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 13:44 | Son Güncelleme

Özelleştirilmesi gündeme gelen Kamu Mağazaları çalışanları İslamabad'da trafiği keserek oturma eylemine başladı

Pakistan'da, halkın ucuz ve vergisiz alışveriş yapabildiği Kamu Mağazalarının (utility stores) özelleştirilmesi planı üzerine binlerce çalışan başkent İslamabad'da oturma eylemine başlayarak kentte trafiği durdurdu.

Kamu Mağazaları Genel Müdürlüğü önünde sabah saatlerinde toplanan yaklaşık 5 bin işçi, parlamento ve bakanlıkların bulunduğu D-Chowk bölgesine yürüyüşe geçti.

Polis tarafından D-Chowk'ta kurulan barikatların önünde durdurulan grup, burada oturma eylemi yaparak şehrin en önemli caddesi ve kavşağı olan Cinnah Bulvarı'nı trafiğe kapattı.

Mağazaların kapatılmaması veya özelleştirilmemesini, seçim öncesinde ve diğer hükümetler döneminde sözü verilen mali yardımların yapılmasını ve sözleşmelerinin zam yapılarak yenilenmesini isteyen Kamu Mağazaları Çalışanları Sendikası Başkan Yardımcısı Malik Muhammed Amir, "İsteklerimiz karşılanana kadar ülke genelindeki yaklaşık 6 bin iş yeri kapalı kalacak. Hükümetten binlerce insanı işsiz bırakmamasını ve rahatlatacak açıklamalar bekliyoruz." dedi.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan sendika yöneticisi Reis Şefkat Ali, yeni hükümetin seçim öncesi şartları düzeltme sözü verdiğini ancak ağustos ayında mağazaların satın alımlarının durdurulduğunu söyleyerek, "Mağazalara mal alamadığımız için raflar boş kaldı. Müşteriler eli boş dönüyor. Halkın piyasadan ucuza alabildiği ana ihtiyaç malzemeleri şu an stoklarımızda yok. Hiçbir yetkili probleme çözüm bulmuyor. Yaklaşık 15 bin kişi işsiz kalmakla karşı karşıya." diye konuştu.

Kamu Mağazalarının ülkedeki ve Asya kıtasındaki en büyük zincir mağazalardan olduğunu söyleyen Ali, "1973'ten beri piyasanın çok altında halka mal satıyor. Burada 15 bine yakın çalışanla birlikte halk da mağdur olacak." ifadelerini kullandı.

Eski Cumhurbaşkanı Zülfikar Ali Butto tarafından 1973'te kurulan Kamu Mağazaları, tüm ülkede 5 bin 591 mağazayla hizmet veriyor.

Çoğunlukla pirinç, bulgur, temizlik ürünleri, yemeklik yağlar ve taze sebzelerin satıldığı mağazalarda 15 bin civarında çalışan bulunuyor. Pakistan medyasında yer alan bilgilere göre, vergisiz ve devlet destekli olması nedeniyle ürünlerin daha ucuza satıldığı mağazalar yaklaşık 10 yıldır zarar ediyor.

Yeni hükümette Ticaret, Tekstil, Endüstri ve Üretim Bakanı olarak görev yapan Abdul Razak Davud'un reformları arasında Kamu Mağazalarını kapatmak ya da özelleştirmek bulunuyor.

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