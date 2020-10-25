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Pakistan’da patlama: 4 ölü, 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2020 16:37 | Son Güncelleme

Pakistan’ın Ketta kentinde patlayıcı yüklü motosikletin infilak ettirilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.Pakistan’ın Belucistan eyaletine bağlı Ketta kentindeki Hazarganji bölgesinde bir pazar yerinde el yapımı patlayıcı (EYP) yüklü motosiklet uzaktan kumandayla patlatıldı.

Pakistan’da patlama: 4 ölü, 5 yaralı

Pakistan’ın Ketta kentinde patlayıcı yüklü motosikletin infilak ettirilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Pakistan’ın Belucistan eyaletine bağlı Ketta kentindeki Hazarganji bölgesinde bir pazar yerinde el yapımı patlayıcı (EYP) yüklü motosiklet uzaktan kumandayla patlatıldı. Patlama sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı kaydedildi. Olay yerine ulaşan kurtarma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Patlama sonucu çevredeki bir araç kullanılamaz hale gelirken, dükkanlarda da hasar meydana geldi. Saldırıyı üstlenen olmadı.

Pakistan’da patlama: 4 ölü, 5 yaralı

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