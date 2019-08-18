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Pakistan’da patlama: 6 ölü, 17 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2019 17:27 | Son Güncelleme

Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde meydana gelen bombalı saldırıda 6 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletindeki Malakand bölgesinde patlama meydana geldi.

Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde meydana gelen bombalı saldırıda 6 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.
Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletindeki Malakand bölgesinde patlama meydana geldi. Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırıda yerel bir barış komitesi yetkilisinin aracının hedef alındığı belirtildi. Olayda, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.
Güvenlik ve sağlık ekiplerinin olay yerine geldiği, yaralıların hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

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