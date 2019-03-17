HABER

Pakistan’da trene bombalı saldırı: 4 ölü, 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2019 13:39 | Son Güncelleme

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde yolcu trenini hedef alan bombalı saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı belirtildi.Belucistan eyaletinin Dera Murad Jamali bölgesinde demiryoluna yerleştirilen el yapımı bombanın, Ravalpindi’den Ketta şehrine giden yolcu treninin geçtiği sırada infilak ettiği belirtildi.

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde yolcu trenini hedef alan bombalı saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Belucistan eyaletinin Dera Murad Jamali bölgesinde demiryoluna yerleştirilen el yapımı bombanın, Ravalpindi’den Ketta şehrine giden yolcu treninin geçtiği sırada infilak ettiği belirtildi. Saldırıda, bir anne ve kız çocuğu dahil 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Patlamada demiryolunun bir kısmının zarar gördüğü öğrenilirken yaralıların da hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Gerçekleştirilen saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

PARTNERÜnlü yıldız frikik üstüne frikik verdi!Ünlü yıldız frikik üstüne frikik verdi!
Çocuğuna bağıran baba ve oğlunu bıçaklayan komşu serbestÇocuğuna bağıran baba ve oğlunu bıçaklayan komşu serbest
Gaziantep'te torbacılara gece operasyonu: 8 gözaltıGaziantep'te torbacılara gece operasyonu: 8 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Guaido tehdidini tekrarladı: Miraflores'e geçeceğim

Guaido tehdidini tekrarladı: Miraflores'e geçeceğim

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

Beşiktaş ve Galatasaray istedi, imzaladı!

Beşiktaş ve Galatasaray istedi, imzaladı!

Cesur tatil! Eksi 27 derecede kaza

Cesur tatil! Eksi 27 derecede kaza

Ölü sayısı 70'e yükseldi! Onlarca yaralı var...

Ölü sayısı 70'e yükseldi! Onlarca yaralı var...

İhaneti drone ile yakaladı!

İhaneti drone ile yakaladı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Polis müşteri gibi girdi, tek tek tespit edildiler

Polis müşteri gibi girdi, tek tek tespit edildiler

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
16 yıl önce 'emanet' gelinlik ve damatlıkla evlenen çift, nikah tazeledi

16 yıl sonra hayallerine kavuştular!

8 yaşındaki Görkem hayatı boyunca diyet yapmak zorunda

Adeta zamanla yarışıyorlar! Hayatı boyunca böyle yaşamak zorunda

Çamurla boğarak öldürmüş! Böyle vahşet görülmedi

Çamurla boğarak öldürmüş! Böyle vahşet görülmedi

Parkta dövüp dereye attılar

Parkta dövüp dereye attılar

Öğretmen çifti kaza ayırdı

Öğretmen çiftten çok acı haber!

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.