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Pakistan'ın uzun menzilli füze denemesi başarıyla sonuçlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 09:33 | Son Güncelleme

Pakistan ordu sözcüsü Gafur: "Şahin-2 karadan karaya balistik füze deneme atışımız başarıyla sonuçlandı. Konvansiyonel ve nükleer başlık taşıyabilen füzenin menzili bin 500 kilometre"

Pakistan ordu sözcüsü General Asıf Gafur, Şahin-2 füzesinin deneme atışının başarıyla yapıldığını bildirdi.

Konuya ilişkin sosyal medyan açıklama yapan sözcü Gafur, "Şahin-2 karadan karaya balistik füze deneme atışımız başarıyla sonuçlandı. Konvansiyonel ve nükleer başlık taşıyabilen füzenin menzili bin 500 kilometre. Şahin-2, Pakistan'ın ihtiyacı olan bölgesel istikrar için gerekli caydırıcı güce sahip." ifadelerini kullandı.

Ordudan yapılan açıklamada ise atışın Umman denizindeki hedefini başarıyla vurduğu, denemenin üst düzey ordu yetkililerince izlendiği ifade edildi.

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın da füzeyi üreten ve atışı başarıyla gerçekleştiren mühendis ve askerleri tebrik ettiği bilgisi de açıklamada yer aldı.

Pakistan geçen sene ve bu yılın ilk aylarında da uzun ile orta menzilli füze denemeleri yapmıştı. Yapılan denemelerde Şahin ve Ghauri tipi füzeler kullanılmıştı.

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