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  4. Pamela Anderson seksi pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı! Sosyal medyadan beğeni yağdı

Pamela Anderson seksi pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı! Sosyal medyadan beğeni yağdı

04.05.2023 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li eski model ve oyuncu Pamela Anderson sosyal medya hesabından kendi plaj giyim markasının tanıtımını yapmak için yaptığı paylaşımlarla beğeni yağmuruna tutuldu. 55 yaşındaki dünyaca ünlü isim sahilde yapılan çekimlerde birbirinden farklı mayo ve bikinileri giyerek poz verdi.

Pamela Anderson seksi pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı! Sosyal medyadan beğeni yağdı

ABD'li eski model ve oyuncu Pamela Anderson yıllara meydan okuyan kusursuz fiziğini gösterdiği pozlarıyla sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı. Kendisine ait bir mayo ve bikini markası kuran Anderson koleksiyonunu tanıtmak için objektiflerin karşısına geçti. Yeni koleksiyonun “eğlenceli ve zamansız” olarak nitelendiren Anderson’un pozları hayranlarının beğenisi topladı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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Anderson’un genç kızlara taş çıkartan kusursuz fiziğine hayranları kayıtsız kalamadı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Pamela Anderson eskimeyen güzelliğin en net sembolü” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Nasıl hala bu kadar iyi görünebiliyor?” yorumunu ekledi.

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Fenomen ismin koleksiyonu Paris Hilton’u da harekete geçirdi. Dünyaca ünlü yıldız Anderson’a “En çok hak edilen mayo koleksiyonu! Bekleyemem hemen alacağım” yorumunu yaptı.

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Pamela Anderson

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