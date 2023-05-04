Pamela Anderson seksi pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı! Sosyal medyadan beğeni yağdı

ABD'li eski model ve oyuncu Pamela Anderson yıllara meydan okuyan kusursuz fiziğini gösterdiği pozlarıyla sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı. Kendisine ait bir mayo ve bikini markası kuran Anderson koleksiyonunu tanıtmak için objektiflerin karşısına geçti. Yeni koleksiyonun “eğlenceli ve zamansız” olarak nitelendiren Anderson’un pozları hayranlarının beğenisi topladı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Anderson’un genç kızlara taş çıkartan kusursuz fiziğine hayranları kayıtsız kalamadı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Pamela Anderson eskimeyen güzelliğin en net sembolü” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Nasıl hala bu kadar iyi görünebiliyor?” yorumunu ekledi.

Fenomen ismin koleksiyonu Paris Hilton’u da harekete geçirdi. Dünyaca ünlü yıldız Anderson’a “En çok hak edilen mayo koleksiyonu! Bekleyemem hemen alacağım” yorumunu yaptı.