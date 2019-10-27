HABER

Pamuk tarlaları "stüdyo" oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 10:39 | Son Güncelleme

Türkiye'nin önemli pamuk üretim merkezlerinden Söke'de düğün fotoğrafçıları, çekimlerini pamuk tarlalarında yapıyor

İZMİR (AA) - Türkiye'nin önemli pamuk üretim merkezlerinden Aydın'ın Söke ilçesindeki pamuk tarlaları, düğün fotoğrafçılarının stüdyosu oldu.

Trakya'da ayçiçeği, Isparta'da gül ve lavanta bahçeleri, son yıllarda düğün fotoğrafçılarının gözde mekanları arasına girdi. Bunlara bir yenisi de Aydın'dan geldi. Söke'de bazı düğün fotoğrafçıları gelin ve damadın dış çekimlerini pamuk tarlalarında yapmaya başladı.

Aydın'da 3 yıldır düğün fotoğrafçılığı yapan Sedat Ünlü, yaklaşık 1 yıldır pamuk tarlalarında çekim yapıldığını söyledi.

Ortaya çıkan güzel fotoğraflardan dolayı yeni gelin adaylarının da pamuk tarlasında çekim talep ettiğini ifade eden Ünlü, "Gelinlikle biraz zor oluyor. Kimisi ikinci kıyafet getiriyor hatta ama beğendikleri için tarlada çekime istekli oluyorlar." dedi.

Çekime gelen gelin Sibel Bilmez ise fotoğrafları çok beğendiğini söyledi.

İlçede başka yerlerde de fotoğraf çekileceklerini dile getiren Bilmez, "Tarlaya gelinlikle ve damatlıkla gelmek garip bir durum ama herkese tavsiye ederim." diye konuştu.

Damat Metin Bilmez de daha önceden pamuk tarlasında çekilen fotoğrafları görünce güzel olacağını düşündüklerini, fotoğrafları görünce de bu yönde karar vermelerinden dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

PARTNERAslı Enver ile Murat Boz ayrılığın eşiğinde mi?Aslı Enver ile Murat Boz ayrılığın eşiğinde mi?
Atatürk'ün kaptanının torunu Şehir Hatları'nda vapur kaptanıAtatürk'ün kaptanının torunu Şehir Hatları'nda vapur kaptanı
MSB: "1 asker şehit, 5 asker yaralı"MSB: "1 asker şehit, 5 asker yaralı"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fotoğraf gelinlik izmir pamuk tarla

En Çok Okunan Haberler

Öz abisini aracın altında 1 kilometre sürükledi!

Öz abisini aracın altında 1 kilometre sürükledi!

Dünya Trump'ın tweet'ini konuşuyor! Bağdadi öldürüldü mü?

Dünya Trump'ın tweet'ini konuşuyor! Bağdadi öldürüldü mü?

Mazlum Kobani'nin 'kırmızı bülten' dosyası ortaya çıktı!

Mazlum Kobani'nin 'kırmızı bülten' dosyası ortaya çıktı!

Mucize Doktor setinden selfie geldi!

Mucize Doktor setinden selfie geldi!

Bakan duyurdu! Ne satılacak ne de kiralanacak

Bakan duyurdu! Ne satılacak ne de kiralanacak

Her şeyi zanlının dövmesi ele verdi!

Her şeyi zanlının dövmesi ele verdi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Kahreden haber: 1 asker şehit

Kahreden haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Netanyahu'nun medya patronunu tehdit ettiği ses kaydı yayımlandı

İsrail'de büyük skandal! Ses kaydı yayımlandı

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 1 asker şehit, 5 asker yaralı

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Emine Bulut davasında gerekçeli karar açıklandı

Türkiye'de infial yaratan cinayetle ilgili yeni gelişme!

Ankara'da yük asansörü 3. kattan yere düştü: 1’i ağır 3 yaralı

Asansör faciası! Yaralılar var

Konya'da bisküvi fabrikasında yangın

Konya'da bisküvi fabrikasında yangın

Dünya Trump'ın tweet'ini konuşuyor! DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi öldürüldü mü?

Dünya Trump'ın tweet'ini konuşuyor! Bağdadi öldürüldü mü?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.