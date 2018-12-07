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"Pamuk üreticisi devlet güvencesi istiyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.12.2018 12:52 | Son Güncelleme

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç: - "Pamuk üreticisi devletten, hükümetten, en azından önümüzdeki yıl için fiyat garantisi ve devlet güvencesi istiyor"

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, "Pamuk üreticisi devletten, hükümetten, en azından önümüzdeki yıl için fiyat garantisi ve devlet güvencesi istiyor." dedi.

Ali Öztunç, Kahramanmaraş Yeniköy Muhtarı Kenan Yılmaz ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kürsüye pamukla çıkarak, pamuk üretiminin zor olduğunu belirtti.

Kütlü pamuğun kilo fiyatının 2 bin 800 ila 2 bin 900 liraya satıldığını ancak gerçek değerinin 4 bin 500 ila 5 bin arasında bulunduğunu savunan Öztunç, "Bu fark hükümetin uyguladığı yanlış politikalardan dolayı var. Pamuk üreticisi devletten, hükümetten, en azından önümüzdeki yıl için fiyat garantisi ve devlet güvencesi istiyor." diye konuştu.

Öztunç, çiftçi ve üreticilerin, alınteri üzerinden birilerinin para kazandığını AK Parti'nin de bunu izlediğini ileri sürdü.

Bir basın mensubunun Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya ziyaretine ilişkin, "Kılıçdaroğlu'nun karanlık sicile sahip Alman milletvekiliyle ne konuştuğunu merak ediyoruz." şeklindeki sözlerini hatırlatması üzerine Öztunç, "Görüşmeler ortada, açıklanmayacak, gizli bir şey yok. Kendileri yurt dışına gittikleri zaman, kapalı kapılar arkasında özel görüşmeler yaptıkları için sanıyorlar ki Kılıçdaroğlu da öyle yapıyor. Üstelik Sayın Cumhurbaşkanı istihbarat teşkilatı üzerinden Genel Başkanımızın kimlerle görüştüğünü bilmiyor mu? Takip de ediliyoruz, telefonları da dinletiyorsun. Bir şey bulmaya çalışıyor ama boşuna uğraşıyor, ona bu Almanya seyahatinden ekmek çıkmaz." değerlendirmesini yaptı.

Gezi Parkı olaylarının tekrar gündeme geldiğinin anımsatılması üzerine de Öztunç, "Yeniden cadı avı yapıyorlar. Cumhurbaşkanı seçime giderken toplumu kutuplaştırmak, kamplaştırmak için kendisine bahane arıyor." ifadesini kullandı.

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Ali Öztunç pamuk üreticisi

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