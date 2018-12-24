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Pamukkale'ye akın ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 07:21 | Son Güncelleme

Denizli'de termal suları ve tarihi zenginliği ile her mevsim ziyaretçi çeken "beyaz cennet" Pamukkale'ye hafta sonunda yerli ve yabancı misafirler yoğun ilgi gösterdi. Hierapolis örenyerindeki bin 800 yıllık antik tiyatro, Pamukkale'ye gelen turistlerin ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor.

UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve Pamukkale'de hafta sonu tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı turistler yoğunluk oluşturdu.

Pamukkale'de hafta sonu yoğunluğu

Denizli'de termal suları ve tarihi zenginliği ile her mevsim ziyaretçi çeken "beyaz cennet" Pamukkale'ye hafta sonunda yerli ve yabancı misafirler yoğun ilgi gösterdi.
UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'nde yer alan Pamukkale, eşsiz güzellikteki travertenleri, şifalı termal suyu ve çevresinde antik kentleriyle her mevsim turistleri ağırlıyor.
Pamukkale'ye beyazlığını veren termal su, soğuk havada oluşturduğu buharla "beyaz cennete" eşsiz güzellik katarken, yerli ve yabancı turistler soğuk havada termal suda keyifli vakit geçiriyor.
Antik havuzda termal suya giren misafirler, travertenler üzerinde sıcak suda yürüyüş yapıyor, cep telefonlarıyla özçekim yaparak bu anları ölümsüzleştiriyor.

'SICAK SU ÇOK HARİKA'

'SICAK SU ÇOK HARİKA'
Çin'den Türkiye'ye ailesiyle gezmeye gelen Fang Hong, "Pamukkale çok güzel. Burada sıcak suya girdik, sıcak su çok harika." dedi.
Mehmet Aydın, ilk defa Pamukkale'ye geldiğini belirterek, "Sakarya'dan geldik. Pamukkale ve sıcak su çok güzel. Herkesin buralara gelip görmesini tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Ahmet Kemal Seyhan, "İlk defa Pamukkale'ye geldik, ailece ve çok mutlu olduk buradaki güzellikleri yaşamaktan. Önemli olan bu güzellikleri yaşatmamız ve korumamız. Bu tarihi güzellikleri sadece biz değil, bütün insanlığın gelip görmesi çok önemli." diye konuştu.
Beyza Seyhan da Pamukkale'yi gezmek ve tarihi yerleri görmek için İzmir'den geldiklerini aktararak, karşılaştıkları atmosferden etkilendiklerini dile getirdi.
Uğur Tosun ise Pamukkale'nin doğal ortamının güzel olduğuna dikkati çekerek, kış mevsiminde de insanların ilgisinin yoğun olduğunu söyledi.

'GECELERİ DE ZİYARETE AÇILACAK'

'GECELERİ DE ZİYARETE AÇILACAK'
Denizli Turistik Otel ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle UNESCO Dünya Miras listesinde olan Pamukkale'nin bu yıl ziyaretçi sayısının 2 milyonu aştığını bildirdi.
Pamukkale'nin, renkli ışıklarla aydınlatılacağını ve geceleri de ziyarete açılacağını belirten Şen, "Pamukkale'nin mayıs ayından itibaren geceleri de ziyarete açılması turizm açısından önemli bir gelişme olacak.
Buranın muhteşem güzelliğinin geceleri de ışıklı görsel şölenlerle izlenebilecek olması, Antik Tiyatro'da geceleri de gösteri ve etkinliklerin yapılması ziyaretçi sayımızı artıracaktır." dedi.
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Anahtar Kelimeler:
Pamukkale ve Hierapolis Antik Kenti Yeraltındaki Pamukkale Pamukkale

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