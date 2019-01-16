Pamukkale'de kar altında termal havuz keyfi

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Dünya Miras Listesi'ndeki Pamukkale'nin yılın her mevsimi ziyaretçi alan bir turizm bölgesi olduğunu söyledi.

Hierapolis Antik Kenti ve tiyatroyu gezen turistler, daha sonra ise soğuk havaya rağmen antik havuzdaki termal suya girdi.

Bugünün dünya genelinde "Müzede Selfi Günü" olduğunu, turistlerin Pamukkale'de çektikleri öz çekimleri sosyal medyada paylaştığını, bunun da bölgeye gelecek turist sayısını artıracağına inandığını ifade eden Şen, geçen yıl 2 milyon 100 bin ziyaretçiyi ağırladığını, bu yıl ise 3 milyona yaklaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

Geçen yıl antik havuza 375 bin kişinin girdiğini, yaz-kış 36 derecedeki şifalı suyun hem tedavi edici özelliğinin olduğunu hem de 2000-2500 yıl öncesinin atmosferini yansıttığını dile getiren Şen, Pamukkale'ye çok ender kar yağdığını, bugün de o nadir anı yaşadıklarını ifade etti.

Şen, şöyle konuştu:

"Buraya 'Kleopatra havuzu' da deniyor, Kleopatra'nın bu havuzda yıkandığı, ondan güzelliğini aldığı söyleniyor. Yine aynı şekilde Meryem Ana'nın da buraya geldiği ve bu su ile gözlerini yıkadığı, gözlerine iyi geldiği rivayet ediliyor. Gerek Meryem Ana'nın buraya gelmiş olması gerek Kleopatra havuzu olarak da anılması da yabancıların çok ilgisini çekiyor. Antik havuz, ana kaynaklardan birisidir Pamukkale'nin. Pamukkale travertenlerine renk veren, travertenlerin oluşmasını sağlayan en güçlü su kaynağından biridir. Ana kaynağın üzerinde, yer kabuğuna en yakın olan noktada havuza girmenin keyfini yaşıyorsunuz. İnanılmaz bir yer. Yabancıların, Uzakdoğuluların, Rusların, Almanların, yani tüm dünyanın çok büyük ilgi gösterdiği bir yer."