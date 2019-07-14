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Pamukkale'de vosvos festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 23:16 | Son Güncelleme

Denizli'ye gelen vosvos meraklıları, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan "beyaz cennet" Pamukkale'de konvoy oluşturdu

DENİZLİ (AA) - Türkiye'nin farklı noktalarından Denizli'ye gelen 70 vosvos sürücüsünün, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan "beyaz cennet" Pamukkale'de araçlarıyla oluşturdukları konvoyda renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Pamukkale Belediyesinin, ilçenin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla bu yıl ikincisini gerçekleştirdiği "Vosvos Festivali" Pamukkale'deki beyaz travertenler önünde başladı.

Türkiye'nin dört bir yanından kente gelen çeşitli vosvos derneklerinden 70 vosvos sahibi, etkinlik kapsamında araçlarıyla kamp kurdukları Karahayıt'tan "beyaz cennet" Pamukkale'ye konvoy oluşturdu.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'nin de otomobil kullanarak katıldığı etkinlikte, rengarenk vosvoslar beyaz travertenlerin yanında renkli görüntüler meydana getirdi.

Pamukkale'yi ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler de vosvoslarla travertenler önünde fotoğraf çektirdiler.

Festival programı kapsamında vosvos çekme yarışması ve konser düzenlendi.

Pamukkale Belediye Başkanı Örki, Pamukkale'nin dünyaca bilinen bir turizm merkezi olduğunu belirterek, ilçenin tanıtımı için birçok etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Öte yandan etkinliğe katılan Mehmet Tuncay kız arkadaşı Seval Dündar'a vosvosların arasında "Hayatının geri kalan kısmını benimle paylaşır mısın?" pankartıyla evlilik teklif etti.

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Anahtar Kelimeler:
festival Pamukkale vosvos

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