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Pamukkale'ye giriş ücretindeki düzenleme

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 15:07 | Son Güncelleme

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen: "Zam yapılırken yerli turistin müze ve ören yerlerini ziyaret etmesini kolaylaştıracak indirimlerin de yapılması gerekiyor. Bu tarife, yerli ziyaretçi sayısını ciddi manada olumsuz etkileyecektir"

DENİZLİ (AA) - Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, kültürel ve doğal zenginliklerin gelecek nesillere aktarılabilmesi için ören yerlerinin vatandaşa ulaşılabilecek fiyat tarifeleriyle sunulması gerektiğini belirtti.

Şen, yazılı açıklamasında, Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletme Merkezi Müdürlüğünce alınan kararla Türkiye'deki ören ve müze giriş ücretlerine zam yapıldığını, Pamukkale Örenyeri'ne girişlerin de 1 Ekim'den itibaren 35 liradan 50 liraya çıkartılacağını kaydetti.

Müze ve ören yerlerinde, yerli turisti teşvik edecek bir tarife belirlenmesini umduklarını anlatan Şen, şunları ifade etti:

"Zam yapılırken yerli turistin müze ve ören yerlerini ziyaret etmesini kolaylaştıracak indirimlerin de yapılması gerekiyor. Bu tarife, yerli ziyaretçi sayısını ciddi manada olumsuz etkileyecektir. Pamukkale'yi Denizli halkının dahi ziyaret etmesi neredeyse imkansız hale gelmiştir. Kültürel ve doğal varlıklarımızın gelecek nesillere aktarılabilmesi için buraların vatandaşlara ulaşabilecekleri tarifelerle sunulması gerekiyor."

Müze ve ören yerlerinin geçen yıl, 9 yıllık dönem için ihale edildiğini, Pamukkale Örenyeri'ni işleten firmanın göreve mayıs ayında başladığını kaydeden Şen, bu süreçte giriş fiyatına zam yapılmasını gerektirecek bir maliyet artışının olmadığını öne sürdü.

Şen, Pamukkale Ören Yeri'nde işletmecilik yapan şirketlerin kent turizmine ve esnafa yeteri kadar destek vermediğini de iddia etti.

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Anahtar Kelimeler:
müze örenyeri Pamukkale

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