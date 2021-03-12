Panasonic Blue Yonder'ı satın alıyor

Birçok kişinin akıllı piller ile tanıdığı şirket, bu kez bir satın alım işlemi ile ön plana çıktı. Nikkei’de yer alan habere göre, Panasonic, ABD’de makine öğrenimi alanında hizmet veren Blue Yonder isimli yazılım şirketini satın alacak. Bu satın alım Panasonic'e biraz pahalıya patlayacak. Blue Yonder, bu alanda yer alan nadir şirketler içerisinde.

Hatırlayacağınız üzere Tesla ile Panasonic daha önce anlaşmıştı. Böylece ortaya son derece büyük bir şirketler buluşması çıktı. Elektrikli otomobil devi olan Tesla, pillerinde bile akıllı sistemler tercih ediyor. Zaten onu ön plana çıkaran en önemli etkenler arasında akıllı sistemler var.

PANASONİC'TEN YAPAY ZEKAYA SAHİP PİLLER GELEBİLİR

Panasonic yeni kullanacağı akıllı otomobil sistemlerinde yapay zekaya sahip olan piller tercih edebilir. Böylece aracın beyni ile piller arasında çok daha güçlü bağ kurulabilir. Şirketin nihai amaçlarından birisi de zaten bu. Ayrıca Tesla otomatik kontrol sistemlerine büyük önem veriyor. Bu satın alım işlemi aynı zamanda otomatik kontrol sağlayabilir.

Tüm bunlara ek olarak fabrika, depo ve perakendeciler arasında önemli bir zincir kurulabilir. Bu nedenle Panasonic çok fazla projeye sahip diyebiliriz. Şirketin ABD merkezli yazılım firmasını 6,5 milyar dolara satın aldığı belirtiliyor. Peki siz bu satın alım işlemi ile ilgili ne düşünüyorsunuz?

