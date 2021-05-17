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Pancar toplarken kayalıktan düştü, 3 saatte kurtarıldı

17.05.2021 23:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de, pancar toplamak için çıktığı kayalıklarda dengesini kaybedip düşerek yaralanan 8 çocuk babası Cemalettin Temel (37), kurtarma ekiplerinin 3 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı. Ayağında kırık olduğu belirlenen Temel, hastanede tedaviye alındı.

Pancar toplarken kayalıktan düştü, 3 saatte kurtarıldı

Hakkari kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Zap Vadisi'ne pancar toplamaya giden Cemalettin Temel, ayağının kayması sonucu bir anda dengesini kaybederek 10 metre yükseklikten kayalığa düşerek yaralandı. Temel, düştüğü yerde de mahsur kaldı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Arkadaşlarının tüm çabalarına rağmen kurtarılamayınca da AFAD ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, UMKE ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3 saat süren çalışmalar sonucu Temel, bulunduğu yerden kurtarıldı. Arazinin engebeli olması nedeniyle Temel'in sedye ile taşınması sırasında ekipler zor anlar yaşadı. Ayağında kırık olduğu belirlenen Temel, Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. (DHA)

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Hakkari
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