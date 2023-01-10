HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Pandemi döneminde çalışkanlığıyla kendine hayran bırakmıştı! Doktor Emine'den acı haber geldi

Pandemi döneminde çalışkanlığıyla kendine hayran bırakmıştı! Doktor Emine'den acı haber geldi

10.01.2023 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da görev yapan Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Emine Kütük Uzunoğlu (38), geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Pandemi döneminde fedakarca çalışmasıyla gündeme gelen Uzunoğlu, memleketi Nevşehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Pandemi döneminde çalışkanlığıyla kendine hayran bırakmıştı! Doktor Emine'den acı haber geldi

İstanbul'da özel bir hastanede görev yapan Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Emine Kütük Uzunoğlu, geçirdiği beyin kanaması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

c1caa63053be9aa3692b454026da44f7

KATILDIĞI TELEVİZYON PROGRAMINDAKİ SÖZLER YÜREKLERİ DAĞLAMIŞTI

Koronavirüs salgınının başladığı dönemde fedakarca çalışması ile gündeme gelen Uzunoğlu, o dönem bir televizyon kanalının hazırladığı programda, "Benim bir arkadaşım vardı. O da bu süreçte kızını bırakıyordu. Biz onunla oturduğumuz zaman hep 'bize bir şey olsa acaba çocuklarımız bizi hatırlar mı?' diyorduk. Biz de dönmeyeceğimiz duygusu olduğu için diyorduk ki 'öldük' olabilir. Ya da 'hastalandık zaten, görmedik yine göremeden öleceğiz' Sonrasında ne olacak? Bizi hatırlayacak mı? Bir arkadaşımız da 'evet hatırlayacak' dedi. İşte 'benim annem bir kahramandı. Hastaları için bizi bile bıraktı. Herkes evinde otururken belki bir maske bile takmaya üşenirken o bu hastalık yüzünden canını verdi' diyecek" ifadelerini kullanmıştı.

CENAZEYE ÇOK SAYIDA VATANDAŞ KATILDI

Cenazesi memleketi Nevşehir'e getirilen Emine Kütük Uzunoğlu için Aşağı Bekdik Camii’nde cenaze namazı kılındı. Namaza Uzunoğlu'nun yakınları, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namazın ardından Uzunoğlu, şehir mezarlığında toprağa verildi.

1

"3,5 YAŞINDA ÇOCUĞU YALNIZ KALDI"

Kızını kaybetmenin acısını yaşayan baba Mustafa Kütük, “Onun nasıl biri olduğunu yakın çalışma arkadaşları çok iyi ifade eder. Mükemmel bir insan olduğu, hastalarına ve çalışma arkadaşlarına karşı çok hoşgörülü olduğunu biliyoruz. Biz de burada teselli buluyoruz. Tabi kendi çocuğumuz ama çevresinden onu duymak bizi daha da mutlu ediyor. Mekanı cennet olsun. Çalışma arkadaşları onun melek olduğunu söylüyorlar. Rabbim onların duasını kabul etsin. Peygamber efendimize komşu eylesin. Doçentlik tezi veriyordu. Her şey yarım kaldı. 3,5 yaşında çocuğu vardı. O da yalnız kaldı" dedi.

2

"MELEK GİBİ BİR İNSANDI"

Uzunoğlu’nun dönem arkadaşı olan Göz Hastalıkları Uzmanı Fatma Özdemir ise, "Emine benim dönem arkadaşımdı. Hepimizin parmak ile gösterdiği melek gibi bir insandı. Genç yaşta annesini kaybetmişti. Annesine özlemi çok büyüktü. Sadece doktor değildi o, annesine özlemi bitti diye düşünüyorum ama kendi evladı annesiz kaldı. Çok iyi bir insan, çok iyi bir arkadaş, çok iyi bir hekimdi. Türkiye çok iyi bir hekimini kaybetti. Biz de arkadaşımızı kaybettik. Acımızın tarifi yok" ifadelerini kullandı. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eşinin ailesinin evini tüfekle bastı, yaptıkları kan dondurdu!Eşinin ailesinin evini tüfekle bastı, yaptıkları kan dondurdu!
Erdoğan duyurdu! Köprü ve otoyol ücretlerine zam yok...Erdoğan duyurdu! Köprü ve otoyol ücretlerine zam yok...
'Ülkücüler' paylaştı, sosyal medyada hızla yayıldı! 'Ülkücüler' paylaştı, sosyal medyada hızla yayıldı!
Anahtar Kelimeler:
pandemi Doktor

En Çok Okunan Haberler

Müslüme'nin annesinden itiraf! 'Bana da cinsel saldırıda bulundu'

Müslüme'nin annesinden itiraf! 'Bana da cinsel saldırıda bulundu'

Bahçeli'den günler sonra Sinan Ateş açıklaması: Eyvallah etmeyeceğiz

Bahçeli'den günler sonra Sinan Ateş açıklaması: Eyvallah etmeyeceğiz

İzmir ve çevre illerde hissedilen deprem!

İzmir ve çevre illerde hissedilen deprem!

2022'de emekli olanlara 93 bin lira ikramiye farkı ödenecek

2022'de emekli olanlara 93 bin lira ikramiye farkı ödenecek

Bakan Kurum'dan 'ikinci el konuta kampanya' açıklaması!

Bakan Kurum'dan 'ikinci el konuta kampanya' açıklaması!

Tecavüz ettiği küçük çocuğu böyle kandırmış!

Tecavüz ettiği küçük çocuğu böyle kandırmış!

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İstek değil ihtiyaç! Kısa sürede hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

İstek değil ihtiyaç! Kısa sürede hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.