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Pandemi kadınların cinsel sağlığını olumsuz etkiledi

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.09.2020 10:34 | Son Güncelleme

Koronavirüsün ekonomik kayıplardan sosyal yaşama bir çok alanda önemli etkileri oldu. Ancak diğerleri kadar görünür olmasa da koronavirüsün bir diğer önemli etkisi de cinsel sağlık üstüne oldu.

Pandemi kadınların cinsel sağlığını olumsuz etkiledi

Tıp dergisi The Lancet’e göre koronavirüsün kadın cinsel sağlığı üzerinde yıkıcı bir etkisi oldu. Nisan ayında yayınlanan Lancet raporunda sağlık hizmetlerindeki düzenlemelerin ardından cinsel sağlık ve üreme sağlığının bir lüks olarak görülmesinin mümkün olmadığı ve bu alana öncelik verilmesi gerektiği vurgulandı. Ancak ne yazık ki dünya genelinde birçok kadın ihtiyaç duyduğu cinsel sağlık hizmetlerini alma konusunda çeşitli sorunlarla karşılaştı.

Metro’nun haberine göre Birleşik Krallık’ta karantina sırasında cinsel sağlık ve diğer sağlık hizmetlerindeki kısıtlı erişim birçok kadının hayati hakkı olan hizmetlere erişemedi. Bazı hastalar, doğum kontrol yöntemlerine online olarak devam etmeye ve para ödemeye mecbur bırakıldı.

Eczacı Abbas Kanani, Metro’ya yaptığı açıklamada çevrimiçi eczane platformlarına ve reçete hizmetlerine talebin %35 oranında arttığını söyleyerek “Aile hekimlerinin meşguliyeti nedeniyle doktorlar yalnızca uzaktan konsültasyon yapabildi” dedi.

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Seks ve ilişki danışmanı Duchess Iphie ise pandeminin bir sonucu olarak çok sayıda kadının cinsel sağlık engeli ile karşı karşıya geldiğini söyleyerek “Pandemi, İngiltere’de cinsel sağlık hizmeti veren kliniklere erişemeyen kadınlarda istenmeyen gebelik, cinsel yolla bulaşan hastalık gibi sorunların ciddiye alınmaması nedeniyle özellikle en çok kadın cinsel sağlığını etkiledi” dedi.

Metro’nun haberine göre İngiltere’de kadınların yalnızca cinsel sağlık kliniklerine erişimi kısıtlanmakla kalmadı, kadınlar için ücretsiz olarak ertesi gün hapı sunan eczane hizmetlerinde de kısıtlamalar oldu.

Kadınlara yönelik cinsel sağlık hizmetleri yalnıca Birleşik Krallık’ta değil, dünya genelinde kesintiye uğrayarak önemli bir sorun haline geldi.

UN Women İngiltere direktörü Claire Barnett konuya ilişkin bir açıklama yaparak “Pandemi, farklı cinsiyette insanları farklı şekilde etkiledi. Kriz müdahale programlarının tasarımı sırasında ise kadınların ihtiyaçları genellikle dikkate alınmadı. Cinsel ve üreme sağlığı hakkı ise kritik bir kamu sağlığı sorunudur” dedi.

Mart ayından bu yana UN Women dünya genelindeki hükümetleri, koronavirüs krizi sırasında kadınlara ve kız çocuklarına yönelik cinsel ve üreme sağlığı hizmetlerini kesmenin tehlikeleri konusunda uyardı.

Bu hizmetlerin özellikle şiddet mağduru kadınlar için önemli olduğunu vurgulayan Barnett, “Cinsel sağlık desteği arayışındakilere yönelik damgalama mevcutken, kadınlar ve kız çocuklarının cinsel ve üreme sağlığı hakkının önüne çıkan engellere karşı tetikte olmalıyız” dedi.

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