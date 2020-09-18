Pandemi kadınların cinsel sağlığını olumsuz etkiledi

Tıp dergisi The Lancet’e göre koronavirüsün kadın cinsel sağlığı üzerinde yıkıcı bir etkisi oldu. Nisan ayında yayınlanan Lancet raporunda sağlık hizmetlerindeki düzenlemelerin ardından cinsel sağlık ve üreme sağlığının bir lüks olarak görülmesinin mümkün olmadığı ve bu alana öncelik verilmesi gerektiği vurgulandı. Ancak ne yazık ki dünya genelinde birçok kadın ihtiyaç duyduğu cinsel sağlık hizmetlerini alma konusunda çeşitli sorunlarla karşılaştı.

Metro’nun haberine göre Birleşik Krallık’ta karantina sırasında cinsel sağlık ve diğer sağlık hizmetlerindeki kısıtlı erişim birçok kadının hayati hakkı olan hizmetlere erişemedi. Bazı hastalar, doğum kontrol yöntemlerine online olarak devam etmeye ve para ödemeye mecbur bırakıldı.

Eczacı Abbas Kanani, Metro’ya yaptığı açıklamada çevrimiçi eczane platformlarına ve reçete hizmetlerine talebin %35 oranında arttığını söyleyerek “Aile hekimlerinin meşguliyeti nedeniyle doktorlar yalnızca uzaktan konsültasyon yapabildi” dedi.

Seks ve ilişki danışmanı Duchess Iphie ise pandeminin bir sonucu olarak çok sayıda kadının cinsel sağlık engeli ile karşı karşıya geldiğini söyleyerek “Pandemi, İngiltere’de cinsel sağlık hizmeti veren kliniklere erişemeyen kadınlarda istenmeyen gebelik, cinsel yolla bulaşan hastalık gibi sorunların ciddiye alınmaması nedeniyle özellikle en çok kadın cinsel sağlığını etkiledi” dedi.