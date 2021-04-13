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Pandemi nedeniyle kapatılmıştı! Oruç Baba Türbesi'ne ziyaretçi akını

13.04.2021 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Fatih'te Ramazan ayının ilk günü oruç açmak isteyen vatandaşlar Oruç Baba Türbesi'ne akın etti. Koronavirüs önlemleri nedeniyle ziyarete kapatılan türbenin önünde toplanan kalabalık, türbenin kapalı olduğunu bile bile geldiklerini, kendilerine engel olamadıklarını söyledi. Dua eden vatandaşlar birbirine sirke ve şeker dağıttı.

Pandemi nedeniyle kapatılmıştı! Oruç Baba Türbesi'ne ziyaretçi akını

Her yıl kalabalık manzaralara sahne olan Fatih ilçesindeki Oruç Baba Türbesi, belediye tarafından koronavirüs önlemleri kapsamında ziyarete kapatıldı. Türbenin girişlerine demir bariyerler konuldu. Buna rağmen türbeyi ziyaret etmek isteyen vatandaşlar kapı önünde yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşlar kapı önünde Kuran-ı Kerim okurken, bazıları ise türbenin demirlerine bez bağladı. Dualarını eden vatandaşlar birbirlerine sirke ve şeker dağıttı. Bu yıl gelen herkesin ortak dileği ise sağlık oldu.

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HERKESİN DİLEĞİ SAĞLIK

Türbenin kapalı olduğunu bilmediğini söyleyen Meryem Serindereli, “Heyecanla geldik ama bu yıl kapalıydı. Bilmiyorduk kapalı olduğunu. Ramazanın ilk günü diye geldik. Kapalı olması fark etmez. Yine duamızı ettik. Dileğimizi tuttuk. Sağlık diledim. Bu hastalıkları Rabbim durdursun diye dua ettim" dedi.

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Çiçek Çelik ise, “Pandemi, hastalık, sağlık, mutlu huzurlu bir süreç diledim. Evlatlarımızla sağlıkla geçsin diye dua ettim" diye konuştu. Gelen herkese sirke dağıtan Mesude Ertuğrul, “Sağlık diledik ne dileyelim başka. Baksanıza sağlığımız günden güne kötüye gidiyor. Allah inşallah tez zamanda kurtarsın bizi. Kapalı olsun burası fark etmez. Allah kabul eder. Sonuçta içine girmek önemli değil" dedi.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi İstanbul Ramazan

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