Pandemi sürecinde robotik cerrahi ile mesane kanserinden kurtuldu

Erzurum’da yaşayan emekli terzi 59 yaşındaki Mehmet Aslan, pandemi sürecinde idrarda kanama şikayetiyle doktora başvurdu ve mesane kanseri olduğunu öğrendi. En uygun tedavi seçeneği için araştırma yapan Aslan, ameliyatın robotik cerrahi ile yapılabildiğini öğrendi ve daha önce Ankara’da Özel bir hastanede Robotik Cerrahi Merkezi’nden Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Fuat Atmaca tarafından ameliyat edilen hastalardan görüş alarak memnuniyetlerine şahit oldu. Ankara’ya giderek gerekli tetkikleri yaptıran Aslan’ın Prof. Dr. Atmaca ve ekibi tarafından mesanesi alındı, yerine bağırsaktan yeni mesane yapıldı.

Robotik cerrahi sayesinde sağlığına kavuştu

Operasyonun ardından kısa sürede sağlığına kavuşan Mehmet Aslan, “Bu zorlu hastalıktan Hocamızın sayesinde ağrı sızı olmadan kurtuldum, şimdi kendimi kuş gibi hafif hissediyorum” diye konuştu.

Robotik cerrahinin avantajları arasında yer alan iyileşme sürecinin çok daha kısa olması durumu Aslan’ın ameliyat sonrası kolayca günlük yaşantısına dönebilmesini ve ağrı hissi yaşamadan konforlu bir süreç geçirmesini sağladı.

Prof. Dr. Ali Fuat Atmaca da, “Korona virüs sebebiyle birçok hasta, sağlık kontrollerini ve ameliyatlarını erteledi. Ancak kurum olarak covid-19’a karşı gereken tüm önlemleri alıyoruz ve hastalarımız da bu konforu daha ilk karşılanmalarından taburculuk süreçlerine kadar her an en iyi şekilde yaşıyor. Onların sağlıklarını ihmal etmemeleri bizim için çok önemli” dedi.

