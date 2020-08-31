Pandemi sürecinde temizlenen hava yeniden kirlendi, eski seviyelere döndü

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre kirli hava tüm dünyada her yıl 7 milyon insanın ölümüne yol açıyor. Bu konuda her yıl dünya genelinde çeşitli çalışmalar yapılsa da yeterli olmadığı görülüyor. Son olarak koronavirüs salgını kapsamında alınan sosyal izolasyon tedbirleri ve getirilen sokağa çıkma yasakları ile insanlar evlerine kapanması, araç kullanımı, fabrika faaliyetleri gibi hava kirliliğini tetikleyen etmenleri azalttı. Bu süreçte hava kalitesinin arttığı gözlense de yeni normal dönemde hava kirliliği yeniden eski seviyelerine döndü. Online PR Ajansı B2Press’in incelediği IQAir, Hollanda Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile belediyelerin hava kalitesi ölçüm istasyonları verilerine göre, karantina ve sokağa çıkma kısıtlamaları sonucunda nisan ayında dünya genelinde şehirlerde hava kirliliği yüzde 60 oranında azaldı. Avrupa şehirlerinde hava kirliliği seviyeleri, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla ortalama yüzde 45 azalırken 16 Mart’tan sonra Türkiye’de bulunan 29 büyükşehirin hava kirliliğinde ise yüzde 32 azalma gözlendi. Güncel veriler ise normalleşme ile birlikte hava kalitesinin yeniden düştüğünü gösterdi.

TÜRKİYE'DE EN ÇOK İZMİR'İN HAVA KALİTESİ DÜŞTÜ B2Press’in incelediği verilere göre, Türkiye’nin nüfus bazında en kalabalık 10 şehrinde hava kalitesi son 4 ayda yüzde 85 düştü. Şehir merkezlerinde yer alan hava kalitesi ölçüm istasyonlarından elde edilen Hava Kalitesi Endeksi (HKİ) kayıtlarına göre, Türkiye’nin en kalabalık şehri olan İstanbul’da hava kirliliği mart sonu itibari ile yüzde 11 azaldı. Nüfus olarak en kalabalık olan diğer büyükşehirlerdeki hava kirliliği ise başkent Ankara’da yüzde 27, Bursa’da yüzde 37, Antalya’da yüzde 28, Kocaeli’de yüzde 13 ve Adana’da yüzde 46 ve İzmir’de yüzde 3 azalarak kayıtlara geçti. Nisan ayına kıyasla ağustos ayında hava kalitesinin en çok düştüğü şehir ise yüzde 188’lik değişim oranıyla İzmir oldu. Onu yüzde 157 ile Adana, yüzde 125 ile Ankara ve yüzde 106 ile Bursa izledi. Sırayı Konya yüzde 92’lik değişimle takip ederken Antalya’da hava kalitesi değişimi yüzde 77, Gaziantep’te yüzde 48, Şanlıurfa, Kocaeli ve İstanbul‘da da yüzde 26 olarak kaydedildi. AVRUPA'DA HAVA KİRLİLİĞİ YÜZDE 54 ORANINDA AZALDI B2Press’in IQAir ve Hollanda Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü’nden elde ettiği veriler ise Avrupa’da hava kirliliğinin diğer ülkelerden farklı bir yol çizdiğini ortaya koydu. Paris’te hava kirliliğinde birincil faktör olan nitrojen dioksit seviyesinin bir önceki yıla göre yüzde 54 oranında azaldığı görülürken İspanya’nın başkenti Madrid, İtalya’nın başkenti Roma ve Milano’da hava kirliliği seviyelerinin yüzde 45 düştüğü tespit edildi. Avrupa’da ikinci koronavirüs dalga endişesi ile hayat bir süre daha kontrollü devam ederken temmuzda hava kalitesinin azalması sonucu yükselen hava kalitesi indeksi (HKİ), ağustos ortasından sonra tekrar düşüşe geçti. Avrupa’daki çoğu kentte de benzer eğilim görülüyor.