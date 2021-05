Pandemide 51 eczacı ve 19 eczane çalışanı hayatını kaybetti

Koronavirüs salgınının toplum eczaneleri üzerinde büyük bir etki yaratarak eczacıların ve çalışanlarının çalışma hayatlarında değişikliklere yol açtığını belirten Dr. Aksoy, “Pek çok kişi pandemi sırasında hastanelere başvurmaktan kaçınarak şikâyetleri için eczaneleri ziyaret etmeyi tercih etti. Bu yüksek riskli dönemde hizmet vermeye devam eden eczacıların iş yükü arttı. Toplum eczacıları, ülkenin her yerinde, haftanın her günü, günün her saati ilaç, eczacılık ve sağlık hizmetleri sunan birinci basamak sağlık hizmeti sağlayıcıları oldu” ifadelerini kullandı.

TELEFON VE SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN DESTEK SUNDULAR

Bulaş riskine karşı sağlık kurumlarına fiziksel başvurudan endişe duyulduğu pandemi şartlarında eczacıların, telefon ve hatta sosyal medya vasıtasıyla eğitim ve danışmanlık sağlayarak hizmetlerini artırdıklarını anlatan Dr. Aksoy, şunları söyledi:

“Son altı ayda kronik hastalık için hekim tarafından reçete edilen ilaç kullanmış olan hastalar, her seferinde 30 günlük tedaviyi içeren ve bir önceki reçetede belirtilen miktardaki ilacı, sağlık kuruluşlarına gitmeden ve reçeteye ihtiyaç duymadan doğrudan eczaneye giderek temin edebildi. Bu sürecin lojistiği ve yönetimi eczacılar tarafından başarıyla gerçekleştirildi.”