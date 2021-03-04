HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Pandemide bisiklet kullanımı arttı: Konya, New York'tan sonra dünyada ikinci

Pandemide bisiklet kullanımı arttı: Konya, New York'tan sonra dünyada ikinci

04.03.2021 09:09 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Pandemide bisiklet kullanımı arttı: Konya, New York'tan sonra dünyada ikinci

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, pandemi nedeniyle toplu taşıma araçlarında bulaş riski fazla olduğu için bisiklet kullanımının, 2-3 kat artığını söyledi. Küçükbakırcı, ''Ülkemizde yaklaşık 2 milyon 500 bin kişi ulaşımda bisiklet kullanıyor. Bundan sonraki süreçte ise bisiklet sporları da daha öne çıkacak. Konya'da 550 kilometre bisiklet yolu ve belediyeye ait bisikletler var. Konya, bisiklet yoluyla New York'tan sonra dünyada ikinci sırada yer alıyor'' dedi.

Konya Ova olma özelliği nedeniyle bisiklet kullanımı fazla olan kent olarak biliniyor. Büyükşehir Belediyesi de bisiklet severlerin trafikte daha rahat sürüş yapması için kentin farklı noklarına toplam 550 kilometre bisiklet yolu yaptı. Ayrıca sadece bisiklet kullanıcıların için eski tramvaylardan bir tanesini nostaljik hale dönüştürüp Kampüs- Alaeddin seferleri yapıyor.

bisiklet2

KONYA DÜNYADA İKİNCİ SIRADA

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, pandemi nedeniyle başta Konya olmak üzere yurt genelinde bisiklet kullanımının artığını belirterek, şunları söyledi:

''Ülkemizde yaklaşık 2 milyon 500 bin kişi ulaşımda bisiklet kullanıyor. Bundan sonraki süreçte ise bisiklet sporları da daha öne çıkacak. Konya'da 550 kilometre bisiklet yolu ve belediyeye ait bisikletler var. Konya, bisiklet yoluyla New York'tan sonra dünyada ikinci sırada yer alıyor. Pandemi başladığından bu yana bisiklete olan ilgi hem de kullanımı arttı. İnsanlar kalabalığa girmemek için açık havada bisikletle gidip gelmeye başladılar. Bisiklet kullanımının pandemi döneminde, normal sürecin 2-3 katına çıktığını söyleyebiliriz.''

bisiklet3

'BİR GÜN HERKES BİSİKLETE BİNECEK'

Küçükbakırcı, "Konya'da bisiklet kullanımı bir numara. Bundan 25 sene önc ede baktığımızda, Konya dünya sıralamasına giriyordu. Bir gün herkes bisiklete binecek. Onun için herkes yerini alsın. Yollarda hareketlilik artınca, dünya güzelliklerin de artacağına inanıyorum" dedi.

Küçükbakırcı, 8 gün sürecek olan Cumhurbaşkanlık 56'ncı Türkiye Bisiklet Tur'unun 11 Nisan'da Kapadokya'dan başlayıp, Konya, Antalya, Kemer Fethiye ve Bodrum güzergahından devam edip Kuşadası'nda sona ereceğini hatırlattı.

Kaynak: DHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Annesiyle karar verir' 'Annesiyle karar verir'
Tarlasında buldu, 180 bin dolara sattıTarlasında buldu, 180 bin dolara sattı
Garanti emeklilik telefonGaranti emeklilik telefon
Anahtar Kelimeler:
pandemi Konya

En Çok Okunan Haberler

Torba kanun teklifi TBMM komisyonundan geçti

Torba kanun teklifi TBMM komisyonundan geçti

İstanbul Havalimanı'nda eş zamanlı operasyon! 7 memur gözaltında

İstanbul Havalimanı'nda eş zamanlı operasyon! 7 memur gözaltında

Kafasında poşet boğazı kesik halde bulunmuştu! Katili bulundu

Kafasında poşet boğazı kesik halde bulunmuştu! Katili bulundu

İstanbul Valisi: Şehrimizin her yerinde denetimlere başlıyoruz

İstanbul Valisi: Şehrimizin her yerinde denetimlere başlıyoruz

İstifa sinyali! Bırakıyor mu?

İstifa sinyali! Bırakıyor mu?

Sevilen dizisi şaşırtan final kararı! Ekrana veda ediyor

Sevilen dizisi şaşırtan final kararı! Ekrana veda ediyor

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

'Çiğ köfte acılı' diyerek saldırmıştı! Flaş gelişme

'Çiğ köfte acılı' diyerek saldırmıştı! Flaş gelişme

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

"Maden işi erkek işi" dediler, 84 milyon ciro yaptı

"Maden işi erkek işi" dediler, 84 milyon ciro yaptı

'Kötüyüm, gelin beni alın' dedi! Bankta ölü bulundu

'Kötüyüm, gelin beni alın' dedi! Bankta ölü bulundu

Gören telefonuna sarıldı! Tam 12 metre uzunluğunda

Gören telefonuna sarıldı! Tam 12 metre uzunluğunda

Diğer Haberler

Çok riskli iller için kritik uyarı! 'Kısıtlamalar artırılmalı'

Kritik uyarı! 'Çok riskli illerde kısıtlamalar artırılmalı'

Prof. Dr. Şener'den sarı ve turuncu kategorideki 50 il için uyarı

50 il için uyarı geldi: Dikkat edilmezse kırmızıya boyanır

460 bin TL'ye sıfır araç aldı, hayatının şokunu yaşadı

460 bin TL'ye sıfır araç aldı, hayatının şokunu yaşadı

Duyan şaşkına dönüyor! Göbeklitepe'nin keşfinin ilginç öyküsü

Duyan şaşkına dönüyor! Göbeklitepe'nin keşfinin ilginç öyküsü

Tarlada bulduğu gök taşını 180 bin dolara sattı

Tarlasında buldu, 180 bin dolara sattı

Türkiye'de en çok hangi koronavirüs mutasyonu görüldü? Prof. Dr. Yalçın açıkladı

Türkiye'de en çok hangi koronavirüs mutasyonu görüldü? Prof. Dr. Yalçın açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.