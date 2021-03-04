Pandemide bisiklet kullanımı arttı: Konya, New York'tan sonra dünyada ikinci

Konya Ova olma özelliği nedeniyle bisiklet kullanımı fazla olan kent olarak biliniyor. Büyükşehir Belediyesi de bisiklet severlerin trafikte daha rahat sürüş yapması için kentin farklı noklarına toplam 550 kilometre bisiklet yolu yaptı. Ayrıca sadece bisiklet kullanıcıların için eski tramvaylardan bir tanesini nostaljik hale dönüştürüp Kampüs- Alaeddin seferleri yapıyor.

KONYA DÜNYADA İKİNCİ SIRADA

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, pandemi nedeniyle başta Konya olmak üzere yurt genelinde bisiklet kullanımının artığını belirterek, şunları söyledi:

''Ülkemizde yaklaşık 2 milyon 500 bin kişi ulaşımda bisiklet kullanıyor. Bundan sonraki süreçte ise bisiklet sporları da daha öne çıkacak. Konya'da 550 kilometre bisiklet yolu ve belediyeye ait bisikletler var. Konya, bisiklet yoluyla New York'tan sonra dünyada ikinci sırada yer alıyor. Pandemi başladığından bu yana bisiklete olan ilgi hem de kullanımı arttı. İnsanlar kalabalığa girmemek için açık havada bisikletle gidip gelmeye başladılar. Bisiklet kullanımının pandemi döneminde, normal sürecin 2-3 katına çıktığını söyleyebiliriz.''