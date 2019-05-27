İstanbul,(DHA)- ANA akım edebiyatla yolları gitgide daha fazla kesişen ve kendisine gittikçe daha sağlam bir yer edinen bilimkurgu, fantastik, korku ve polisiye gibi türler hâlâ büyük bir çoğunluk tarafından yalnızca çeviri edebiyat eserleriyle takip ediliyor. Bu türlerin Türkiye’de okurla tanışmasında önemli bir görev üstlenen İthaki Yayınları, “Pangea Kitaplığı”yla yeni bir hamlede bulunarak yerli spekülatif kurguyu okura sunmak için yola çıkıyor. Pangea Kitaplığı’yla Türkçe edebiyatın alternatif türlerinin bir araya getirmesi hedefleniyor.

Yerli bilimkurguyu, fantastiği, korkuyu, polisiyeyi ve alt türlerini, bu alanlara yön veren yazarlar ve yeni kalemler aracılığıyla okurla buluşturacak olan Pangea Kitaplığı’nın ilk kitabı; “Istrancalı Abdülharis Paşa”… İlk romanı “Yedikuleli Mansur”la hatırı sayılır bir okur kitlesine ulaşan Kırım kökenli korku yazarı Mehmet Berk Yaltırık’tan 17. yüzyılda başlayıp, günümüze dek ulaşan tarihi kurguyla korkuyu harmanlayan yeni bir kitap: “Istrancalı Abdülharis Paşa”…