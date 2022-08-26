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Panik anları! Küçük çocuğu otobüste unutup gittiler

26.08.2022 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da yabancı uyruklu bir aile çocuklarını otobüste unutup araçtan indi. Şoför, ailesini göremeyince panik yapan ve ağlayan çocuğu sakinleşmesi için ön koltuğa oturturken yaşananlar araçtaki kameraya yansıdı. Çocuklarının yanında olmadığını fark eden aile ise durumu belediyeye haber verdi. Belediye ekipleri, çocuğu alıp ailesine teslim etti.

Olay, dün Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Fahrettin Altay Caddesi'nde meydana geldi. Aksu ilçesi Kundu bölgesinden kent merkezine giden Nihat Güleç yönetimindeki 07 MKL 42 plakalı Büyükşehir Belediyesi otobüsüne, 8 kişilik yabancı uyruklu tatilci aile bindi. Şehir merkezine gelindiğinde aile, otobüsten inip yürümeye başladı. Otobüste cep telefonuyla oynayan çocuk ise ailesinin olmadığını fark edince ağlayıp panik yaşadı. Güleç, çocuğu görebileceği koltuğa oturtarak sakinleştirdi.

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GEÇ FARKINA VARDILAR

Bu sırada aile de çocuğun yanlarında olmadığını otobüs hareket ettikten sonra fark edip çevredekilerden yardım istedi. Durum, belediyeye haber verilince otobüsteki çevrim içi kameradan çocuğun durumuna bakıldı. Belediye ekipleri, şoföre ulaşıp çocuğu indirmemesini söyledi. Otobüsün olduğu yere yönlendirilen belediye ekipleri, çocuğu alıp ailesine teslim etti. Yaşananlar ise otobüsteki güvenlik kamerası kayıtlarına anbean yansıdı. Tedirginlik yaşayan çocuğun ailesine ulaştıktan sonra şoför Güleç ile selfie çektiği de görüntülerde yer aldı.

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(DHA)

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antalya
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