Panik atak belirtileri ile başa çıkabilirsiniz! Panik atak belirtileri nasıl kontrol edilir?

Panik atak belirtilerle başlayan bir hastalıktır. Mide bulantısı ve ateş basması gibi panik atak belirtileri ile karşılaşan kişiler, kısa süre içinde yoğun endişe ve korku yaşamaya başlar. Bu da kalp ritminin hızlanmasını ve endişe seviyesinin giderek artmasını kaçınılmaz kılar. Kişileri endişeye sürükleyecek bu gibi panik atak belirtileri de kalp krizi gibi ölüme neden olan sonuçları beraberinde getirebilir. Bu nedenle panik atak belirtileri ve tedavisi ile ilgili bilgi sahibi olmak büyük önem taşımaktadır. PANİK ATAK BELİRTİLERİ Panik atak belirtileri söz konusu olduğunda kişilerde en sık görülen semptomlar mide bulantısı ve kalp atışında hızlanma olur. Buna zaman zaman ani tuvalet ihtiyacının da eşlik edebileceği gibi göğüste ağrı, titreme krizi, kulakta çınlama, ağız kuruluğu, terleme, üşüme, uyuşma ya da iğne batması hissi, vücuttan kopuk hissetme, dehşet yaşama ya da ölüm korkusu, boğulma, ateş yükselmesi, baygınlık hissi gibi semptomlar da eşlik edebilir. Panik atak belirtileri mide bulantısı ve ateş gibi fiziksel etkiler dışında kişilerde farklı hisler de ortaya çıkmasına neden olur. Kişinin kendisini bedeninden ayrı hissettiği panik atak krizinde hasta, kendisini başkasının gözünden görüyormuş gibi ya da aklını yitirecekmiş gibi de hissedebilir. Bunun yanı sıra çevreyi başka şekilde algılayarak, bayılacak gibi hissetmeleri de kaçınılmaz olabilir. Kontrolünü kaybeden hasta ölüm korkusunu da kontrolsüzce yaşayabilir.

Yalnızca birinin ya da birkaçının görülebileceği panik atak belirtileri yaşandığında nasıl bir tedaviye başvurulması gerekir? PANİK ATAK TEDAVİSİ Panik atak tedavisinde hastalar öncelikle doktor muayenesinden geçer. Korku kontrolsüzlüğü olarak da özetlenen panik atakların yaşanma sıklığı ve ne kadar sürdüğü ile ilgili bilgi alan uzmanlar, kapsamlı bir fizik muayenenin ardından hastaya panik atak teşhisi koyar. Panik atak, tedavisi mümkün olan bir hastalık olduğundan olabildiğince erken destek almak hastayı rahatlatacaktır. Panik atak tedavisinde ilk hedef panik atak belirtilerinin hafifletilmesi ve panik atak sayısının azaltılmasıdır. Psikoloji bölümü tarafından incelenen panik atak tedavisinde terapist danışman ile ilerlenir. Davranışçı terapiden faydalanılarak ilerlenen panik atak tedavisi esnasında danışmanın düşünceleri ve nasıl tepkiler verdiği ön planda tutulur. Ardındansa panik atak sebepleri ile karşılaşıldığında nefes alma teknikleri kullanılarak danışanın nasıl sakin kalacağı anlatılır. Panik atak tedaivsinde bununla birlikte reçeteli ilaçlara da başvurulabilir. Terapist, hastaya yarar sağlayacağını düşündüğü takdirde antidepresan, seçici serotonin geri alım inhibitörleri gibi benzer ilaçlar önerebilir. İlaç kullanımı sonrasında panik atak belirtileri düzelmezse hasta, psikiyatrist ya da klinik psikolop doktorlarına yönlendirilebilir.

PANİK ATAK SEBEPLERİ Panik atakta belirtilerin ne zaman ortaya çıktığına dikkat edilmesi panik atak sebeplerini fark etme noktasında kişilere yardımcı olacaktır. Panik atak sebepleri kesin olarak bilinmemekle birlikte yaşanan travmatik olayların ya da stresli dönemin panik atak krizine yol açabildiği üzerinde durulmaktadır. Nörotransmitter dengesizliğinin de panik atak sebeplerine yol açabildiği bilinmektedir. PANİK ATAK ANINDA NE YAPILMALI? Ateş basması ve mide bulantısı gibi belirtiler ile kendisini belli eden panik atak, bir anda ya da düzenli olarak kontrol edilemeyen endişe ya da korku hissine kapılma durumu olarak özetlenebilir. Panik atak belirtileri yaşadığını fark eden kişinin panik atak krizini atlatmak için bazı önerilere uyması gerekir. Kişi, panik atak anında atakla savaşmadan olduğu yerde kalarak olumlu ve huzur verici olaylara ya da ortamlara uyum sağlamaya çalışmalı. Panik atak krizinin kısa sürede geçeceğini kendisine hatırlatıp yaşadığı duygunun bir tehdit olmadığını benimsemeli. Yavaş ve derin nefes alarak kontrol sağlanmalı.

PANİK ATAK NE KADAR SÜRER? Panik atak ne kadar sürer sorusu kişiden kişiye ya da olaydan olaya göre farklılık gösterdiğinden kesin konuşmak mümkün değildir. Yoğun sıkıntı ve korku nöbetleri neticesinde karşılaşılan panik atak süresi 10-30 dakika kadar sürebileceği gibi seyrek olarak 1 saate kadar devam edebilir. Aniden ortaya çıkan ve dakikalarca devam eden panik atak krizinde en şiddetli anlar panik atak başlangıcından ilk 10 dakika içinde yaşanır. Şiddetin en yoğun düzeye çıktığı anlarda ise panik atak belirtilerinin ağır olanları yaşanır. Gece uykuda panik atak yaşanması durumunda ise nokturnal panik atak gerçekleştiğinde panik atağın başlangıcı fark edilmez. Dehşet ve kaygı duygularının baskın olduğu anda uyanan kişi, yaşadığı yoğun endişenin neden kaynaklandığını bile anlamadan kalp krizi ya da felç geçirebilir. GECE UYKUDA PANİK ATAK BELİRTİSİ Geceleri uykuda panik atak belirtisi yaşanması durumunda kişiler kaygı ve korkuyla uyanabilir. Uykuda geçirilen panik atak beliritisinde en sık karşılaşılan durum ise kalp çarpıntısıdır. Uyandığı anda kaygı ve korku ile gözlerini açan kişi, kalp krizi geçirdiğini düşünerek ölüm korkusu yaşamaya başlayabilir. Gece uykuda başlayan panik atak belirtisi nokturnal panik atağın en yaygın özelliğidir. Nokturnal panik atak felç ve kalp krizi geçirme gibi riskleri beraberinde getirdiğinden panik atak tedavisi görülmesi kaçınılmaz olmaktadır. Gece uykuda panik atak belirtisi ortaya çıkmasının kişiyi uykudan uyandıracak uyku kalitesini bozacağından rutin hayatını da olumsuz etkileyecektir.

PANİK ATAK İLE BAŞA ÇIKABİLİRSİNİZ! Panik atak belirtilerini kontrol altına alarak krizlerin önüne geçmeniz mümkün. Bunun için pilates, yoga gibi sporlar yapabilir, sakinleştirici mesajlara yönelebilir, aroma terapilerden faydalanabilirsiniz. Panik atak belirtilerini hafifletmek için nefes alıp verme egzersizleri yapabilirsiniz. stres ve gerginlikten uzak durmaya çalışabilir ya da endişenizi azaltmak için fiziksel egzersizlerden yararlanabilirsiniz. Ayrıca anksiyete konulu kitaplar okuyarak duygularınızı kontrol altında tutma konusunda yardım alabilirsiniz. Bunlar dışında sağlıklı beslenmenin de panik atak üzerinde etkisi olduğu bilinmektedir. Şekerli yiyecek ve içecekler, alkol, kafein ve sigara kullanımı azaltılması panik atak krizinin kontrolünde önemli bir rol oynamaktadır. PANİK ATAK BELİRTİLERİ GÜNLÜK HAYATI DA ETKİLİYOR Kişinin hayatında değişikliklere yol açan panik atak, tedavi edilmediği takdirde yaşam konforunu bozduğundan kişilerin hayattan soyutlanması neden olur. Bu nedenle panik atak belirtilerinin göz önünde bulundurularak tedavi için doktora başvurulması büyük önem taşmaktadır. Düzenli panik atak yaşayan kişiler atağın dışarıdayken de geleceğinden korkarak kendisini hayattan soyutlar. Bu durum da günlük rutini engelleyecek adımları beraberinde getirir.