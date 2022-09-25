Pankartta yazanı görünce cevapsız bırakmadı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programına damga vuran sözler: 'Siz deli edeceksiniz'

Demokrasi Meydanı'ndaki programının ardından Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen "İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Partiye Gençlik Buluşması"nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlere seslendi. "Benim karşımda da özgürlüğünüzden asla taviz vermeyin" diyen Erdoğan, 2023 seçimlerinde ilk kez oy kullanacak olan gençlerin çok önemli olduğunu belirtti.

PANKARTLARLA DOLDU

AA'da yer alan habere göre, törenin gerçekleştirildiği Demokrasi Meydanı'nın çevresine Türk bayraklarının yanı sıra Atatürk ve Erdoğan'ın posterleri asıldı. Meydanı gören binalara ise "Sen yürüyeceksin Sakarya yürüyecek ardından", "İlk günkü heyecanla ve aşkla Sakarya sizinle", "Dünya 5'ten büyüktür diyen lider Sakarya'ya hoş geldiniz" yazılı pankartlar asıldı.

"DELLENİYORUZ"

Salonda açılan bir pankarta ise Erdoğan konuşması sırasında kayıtsız kalmadı. Gençlerin açtığı pankartta "4 yıldır seçim görmedik. Delleniyoruz" yazdığı görüldü.

O YAZI DİKKATİNİ ÇEKTİ

Bunun üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, pankarta gönderme yaparak "Şimdi, genç bir kız kardeşim, kızım diyor ki '4 yıldır seçim görmedik, delleniyoruz.' Öyle mi?" ifadelerini kullandı.

"SİZ DELİ EDECEKSİNİZ"

Seçime 8 ay kaldığını belirten Erdoğan, "8 ay sonra birilerini inanıyorum ki siz deli edeceksiniz. Çünkü onlar gençlik nedir bilmiyorlar, gençlik burada" karşılığını verdi.



