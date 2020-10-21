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Papa Francesco, eşcinsellere medeni birliktelik hakkı verilmesini savundu

21.10.2020 22:46 | Son Güncelleme

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, eşcinsellerin hukuki olarak korunabilmesi için medeni birliktelik hakkına sahip olmaları gerektiğini söyledi.

Papa Francesco, eşcinsellere medeni birliktelik hakkı verilmesini savundu

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, eşcinsellerin hukuki olarak korunabilmesi için medeni birliktelik hakkına sahip olmaları gerektiğini söyledi.

İtalya'da devam eden Roma Film Festivali'nde bugün ilk gösterimi yapılan "Francesco" isimli belgeselde konuşan Papa şu ifadeleri kullandı:

"Eşcinsel insanların bir aile içinde olmaya hakkı var. Onlar Tanrı'nın çocukları ve bir aileye sahip olma hakları var. Hiç kimse bu yüzden dışlanmamalı ve perişan edilmemeli. Olması gereken şey bir medeni birliktelik yasasıdır, bu şekilde yasal olarak korunurlar. Ben bunu savunuyorum."

Papa belgeselde bu sözleri, eşcinsel bir adamın kendisiyle buluşmasını anlatmasından sonra sarf etti.

Partneriyle 3 çocuk evlat edinen Andrea Rubera, Papa'ya Vatikan'da bir mektup verdiğini, mektupta çocuklarını Katolik olarak yetiştirmek istediğini yazdığını anlattı. Rubera, Papa'nın birkaç gün sonra kendisini arayarak tavsiyelerde bulunduğunu söyledi.

Papa Francesc,o geçmişte de birçok kez eşcinsellere yönelik olarak Katolik Kilisesi'nin bugüne kadarki öğreti ve söylemlerine kıyasla daha açık ve kucaklayıcı sözler söylemişti.

Ancak Papa ilk kez bu kadar net bir şekilde eşcinsellere medeni birliktelik hakkı verilmesini destekledi.

Arjantinli olan Papa Francesco, Buenos Aires başpiskoposu olarak görev yaptığı dönemde "eşcinsel evlilikleri" yasasına karşı çıkmış ancak eşcinsel çiftlere yasal koruma sağlanmasına destek vermişti.

Papa 2014'te Corriere della Sera gazetesine verdiği mülakatta da "Evlilik erkek ile kadın arasındadır" derken, medeni birliktelik gibi seçeneklerinse "duruma göre değerlendirilebileceğini" söylemişti.

"Ben kimim ki yargılayayım?"

Papa Francesco, Mart 2013'te Katolik Kilisesi'nin liderliğine seçilmesinden birkaç ay sonra, büyük yankı uyandıran "Bir kişi eşcinselse ve Tanrı'yı arıyorsa, iyi niyetliyse, ben kimim ki onu yargılayayım?" açıklamasını yapmıştı.

Papa 2018'de Şili'de bir Katolik din adamının cinsel tacizine uğrayan Juan Carlos Cruz'la Vatikan'da görüşmesinde, "Eşcinsel olup olmaman mühim değil. Tanrı seni böyle yaratmış ve seni olduğun gibi seviyor. Benim için de bunun bir önemi yok. Papa seni böyle seviyor. Olduğun gibi olmaktan mutlu olmalısın" demişti.

Papa'nın geçen ay da LGBTİ (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Transeksüel, İnterseks) ailelerinden oluşan bir derneğin üyelerine "Tanrı çocuklarınızı oldukları gibi seviyor" dediği ortaya çıkmıştı.

Rusya doğumlu ABD vatandaşı yönetmen Evgeny Afineevsky'nin çektiği "Francesco" belgeselinin tanıtım metninde "Francesco, 21. yüzyılın en acil sorunlarına bir bakış açısı sunuyor. Film, insanlık durumuna dair derin sorular soruyor, zamanımızın büyük sorunlarına şefkatle eğiliyor" deniliyor.

Belgeselde Papa'nın özel önem verdiği çevre sorunları, yoksulluk ve gelir adaletsizliği, göç, ayrımcılık gibi önem verdiği konulara değiniliyor.

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