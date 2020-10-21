Papa Francesco, eşcinsellere medeni birliktelik hakkı verilmesini savundu

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, eşcinsellerin hukuki olarak korunabilmesi için medeni birliktelik hakkına sahip olmaları gerektiğini söyledi.

İtalya'da devam eden Roma Film Festivali'nde bugün ilk gösterimi yapılan "Francesco" isimli belgeselde konuşan Papa şu ifadeleri kullandı:

"Eşcinsel insanların bir aile içinde olmaya hakkı var. Onlar Tanrı'nın çocukları ve bir aileye sahip olma hakları var. Hiç kimse bu yüzden dışlanmamalı ve perişan edilmemeli. Olması gereken şey bir medeni birliktelik yasasıdır, bu şekilde yasal olarak korunurlar. Ben bunu savunuyorum."

Papa belgeselde bu sözleri, eşcinsel bir adamın kendisiyle buluşmasını anlatmasından sonra sarf etti.

Partneriyle 3 çocuk evlat edinen Andrea Rubera, Papa'ya Vatikan'da bir mektup verdiğini, mektupta çocuklarını Katolik olarak yetiştirmek istediğini yazdığını anlattı. Rubera, Papa'nın birkaç gün sonra kendisini arayarak tavsiyelerde bulunduğunu söyledi.

Papa Francesc,o geçmişte de birçok kez eşcinsellere yönelik olarak Katolik Kilisesi'nin bugüne kadarki öğreti ve söylemlerine kıyasla daha açık ve kucaklayıcı sözler söylemişti.