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  4. Papa Francis, Paskalya mesajında 'yoksul ülkelere yönelik aşı' çağrısında bulundu

Papa Francis, Paskalya mesajında 'yoksul ülkelere yönelik aşı' çağrısında bulundu

04.04.2021 19:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Paskalya Yortusu ayini esnasında verdiği mesajda, uluslararası toplumu özellikle yoksul ülkelere yönelik Covid-19 aşılarının dağıtımında yol kat etmeye davet etti.

Papa Francis, Paskalya mesajında 'yoksul ülkelere yönelik aşı' çağrısında bulundu

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Paskalya Yortusu ayini esnasında verdiği mesajda, uluslararası toplumu özellikle yoksul ülkelere yönelik Covid-19 aşılarının dağıtımında yol kat etmeye davet etti.

Papa, pandemi sırasında yapılan silahlı çatışmaları ve yapılan silah harcamalarını ise 'skandal' olarak nitelendirdi.

Tören, geçen yıl olduğu gibi pandemi sebebiyle bu yıl da az sayıdaki katılımla Aziz Petrus Bazilikası'nda gerçekleşti.

Pandemi öncesinde normal şartlarda St. Peter's Meydanı'nda binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen bu yılki tören esnasında meydanda pandemi nedeniyle yalnızca polisler vardı.

Burada "Urbi et Orbi" (şehre ve dünyaya ) mesajını okuyan Papa Fransic, "Pandemi devam ederken ekonomik kriz özellikle yoksulları vurmaya devam ediyor. Skandal olan da silahlı çatışmalar sona ermedi ve silahlanma hala devam ediyor" dedi.

Papa Francis

Sağlık çalışanlarından övgüyle bahseden Papa, herkesi pandemiyle mücadeleye çağırdı ve şunları söyledi:

"Tüm uluslararası toplumu, küresel bir sorumlulukla, aşı dağıtımındaki gecikmelerin üstesinden gelmeye ve özellikle yoksul ülkelerde aşının yaygınlaştırılmasında kararlı olmaya çağırıyorum."

Sık sık silahsızlanma çağrısı yapan Papa, nükleer silahların da tamamen yasaklanmasını vurguladı.

Ayin

Papa Francis, "Dünyada hala çok fazla savaş ve çok fazla şiddet var. Silahlar, ölüm enstrümanları olmasaydı dünyamız ne kadar iyi olurdu... Tanrı, savaş fikirlerinin üstesinden gelmemize yardım etsin" diye konuştu.

Suriye'de, Yemen'de ve Libya'da silahların susmasını dileyen Papa mesajında ayrıca, birçok Hristiyanın hâlâ zulüm gördüğünün farkında olduğunu ve dünya çapında ibadet özgürlüğü ve din üzerindeki tüm kısıtlamaların kaldırılması temennisinde bulundu.

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