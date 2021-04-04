Papa Francis, Paskalya mesajında 'yoksul ülkelere yönelik aşı' çağrısında bulundu

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Paskalya Yortusu ayini esnasında verdiği mesajda, uluslararası toplumu özellikle yoksul ülkelere yönelik Covid-19 aşılarının dağıtımında yol kat etmeye davet etti.

Papa, pandemi sırasında yapılan silahlı çatışmaları ve yapılan silah harcamalarını ise 'skandal' olarak nitelendirdi.

Tören, geçen yıl olduğu gibi pandemi sebebiyle bu yıl da az sayıdaki katılımla Aziz Petrus Bazilikası'nda gerçekleşti.

Pandemi öncesinde normal şartlarda St. Peter's Meydanı'nda binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen bu yılki tören esnasında meydanda pandemi nedeniyle yalnızca polisler vardı.

Burada "Urbi et Orbi" (şehre ve dünyaya ) mesajını okuyan Papa Fransic, "Pandemi devam ederken ekonomik kriz özellikle yoksulları vurmaya devam ediyor. Skandal olan da silahlı çatışmalar sona ermedi ve silahlanma hala devam ediyor" dedi.

Sağlık çalışanlarından övgüyle bahseden Papa, herkesi pandemiyle mücadeleye çağırdı ve şunları söyledi:

"Tüm uluslararası toplumu, küresel bir sorumlulukla, aşı dağıtımındaki gecikmelerin üstesinden gelmeye ve özellikle yoksul ülkelerde aşının yaygınlaştırılmasında kararlı olmaya çağırıyorum."