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Papa Francis’ten yapay zekaya karşı dualı önlem

DÜNYA HABERLERİ  | 10.11.2020 09:15 | Son Güncelleme

Papa Francis, yapay zekanın insanlığa karşı ayaklanmaması için dua çağrısında bulundu. Papa, kasım ayı dua niyetinde Katolikleri yapay zekânın insanlığa karşı ayaklanması ihtimaline karşı dua etmeye çağırdı.

Papa Francis’ten yapay zekaya karşı dualı önlem

Papa Francis, yapay zekânın insanlığa karşı ayaklanması ihtimaline karşı Katolikleri dua etmeye davet etti.

2013 yılında Papa seçilen ve 266. papa olarak göreve gelen Jorge Mario Bergoglio; bu ayki dua programında dikkat çeken bir konu başlığına da yer verdi. Her geçen gün gelişen teknoloji ile birlikte yapay zekâ (Artificial Intelligence) da artık her yerde karşımıza çıkmaya başladı. Algoritmaların bahsinin geçtiği yeni haber ise Papa Francis cephesinden geldi.

Her ay olduğu gibi kasım ayı için de dua amaçlı çağrıda bulunan Papa Francis, robot teknolojisinin gelişmesi sebebiyle yaşanabilecek eşitsizlik konusunda uyardı ve yapay zekânın herkes için çalışması çağrısında bulundu. Papa, robotiğin kamu yararına kullanılırsa daha iyi bir dünyanın mümkün olabileceğini belirtti.

'İNSANLIĞA HİZMET ETMESİ İÇİN DUA EDELİM'

Teknolojik gelişimin, eşitsizliklere yol açtığı takdirde bunun bir ilerleme olmadığını savunan Papa Francis; gelecekteki gelişmelerin kişinin ve yaratılışın haysiyetine saygı duymaya yönelik olmasını belirtti. “Robotik ve yapay zekanın ilerlemesinin her zaman insanlığa hizmet etmesi için dua edelim… ’insan olsun’ diyebiliriz.” şeklinde bir açıklama yaptı.

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