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  4. Papa Franciscus, 12 kadının ayağını yıkayarak tek tek öptü

Papa Franciscus, 12 kadının ayağını yıkayarak tek tek öptü

29.03.2024 07:31
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Katolik aleminin ruhani lideri Papa Franciscus, Katoliklerin bu hafta sonu kutlamaya hazırlandığı Paskalya Yortusu ritüelleri çerçevesinde 12 kadın mahkumun ayağını yıkadı. Papa Franciscus, önceki papalardan farklı olarak rahiplerin yerine yardıma muhtaçlar ya da mahkumların ayağını yıkamayı tercih ediyor.

Papa Franciscus, 12 kadının ayağını yıkayarak tek tek öptü

Paskalya’dan önceki "Kutsal Perşembe" olarak anılan günde Roma'daki Rebbibia cezaevine giden Papa Franciscus, burada 12 kadın mahkumun ayağını yıkayıp, öptü. VaticanNews'un haberinde, Papa’nın ayaklarını yıkadığı mahkumların, İtalyan, Rus, Bulgar, Nijeryalı, Ukraynalı, Perulu ve Bosna Hersekli olduğu belirtildi.

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ÖNCEKİ PAPA'LARDAN FARKLI

Hz. İsa'nın, çarmıha gerilmeden bir gün önce sevgisini göstermek için 12 havarisinin ayağını yıkamasıyla başlayan Paskalya ritüelini sürdüren Papa Franciscus, önceki papaların aksine rahiplerin yerine yardıma muhtaçlar ya da mahkumların ayağını yıkamayı tercih ediyor.

ÖNLEMLER ARTIRILDI

Diğer yandan, Rusya'nın başkenti Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce düzenlenen ve 143 kişinin öldüğü terör saldırısı ardından İtalyan güvenlik güçleri, Papa'nın yöneteceği Paskalya Yortusu ayinleri dolayısıyla Roma'da güvenlik önlemlerini arttırdı. (AA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Papa Francis ayak
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