Papa'nın Irak ziyaretinde harita rezaleti!

IKBY İletişim Bakanlığı, ziyaretin anısına 6 adet hatıra pulu bastırdı. Barzani ailesi de bizzat pulların tanıtımını Papa'ya yaptı. Ancak pullardan birinde Türkiye’nin büyük tepkisini çekecek bir skandala imza atıldığı ortaya çıktı.

Papa figürünün yer aldığı pulun arka fonunda görülen haritaya, Türkiye’nin birçok doğu ve güneydoğu ili Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne dahil edilerek sözde ‘Büyük Kürdistan’ propagandası yapıldı.

Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni, Papa’nın pazartesi sona eren ziyaretini Irak’a ve halkına yönelik bir sevgi gösterisi olarak nitelemişti.



