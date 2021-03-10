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Papa'nın Irak ziyaretinde harita rezaleti!

10.03.2021 08:56 | Son Güncelleme:
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Papa'nın Irak ziyaretinde harita rezaleti!

Katoliklerin ruhani lideri Papa'nın tarihi Irak ziyaretinin Erbil ayağında büyük bir skandalın yaşandığı ortaya çıktı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Papa şerefine bastırdığı pullardan birinde yer alan haritada Türkiye’nin doğusunun da Irak Kürt Bölgesi topraklarına dahil edildiği görülüyor.

IKBY İletişim Bakanlığı, ziyaretin anısına 6 adet hatıra pulu bastırdı. Barzani ailesi de bizzat pulların tanıtımını Papa'ya yaptı. Ancak pullardan birinde Türkiye’nin büyük tepkisini çekecek bir skandala imza atıldığı ortaya çıktı.

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Papa figürünün yer aldığı pulun arka fonunda görülen haritaya, Türkiye’nin birçok doğu ve güneydoğu ili Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne dahil edilerek sözde ‘Büyük Kürdistan’ propagandası yapıldı.

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Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni, Papa’nın pazartesi sona eren ziyaretini Irak’a ve halkına yönelik bir sevgi gösterisi olarak nitelemişti.


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Papa Türkiye

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