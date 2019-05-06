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Papa'dan Bulgaristan'da mülteci mesajı: Onların yolu bir acı, kader yoludur

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 22:21 | Son Güncelleme

KATOLİK dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus, Bulgaristan'da, Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci'nin de aralarında bulunduğu farklı dinlere mensup ruhani liderlerle barış duası okudu.

Papa'dan Bulgaristan'da mülteci mesajı: Onların yolu bir acı, kader yoludur

Sevda DÜKKANCI/SOFYA (Bulgaristan), (DHA)- KATOLİK dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus, Bulgaristan'da, Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci'nin de aralarında bulunduğu farklı dinlere mensup ruhani liderlerle barış duası okudu. Mülteci kampını ziyaret eden Papa, "Umut her zaman var. Bugün dünya mültecilerle dolu. Onların yolu bir acı, kader yoludur" dedi.
Papa Franciscus, Bulgaristan ziyaretinin ikinci gününde başkent Sofya'da Vrajdebna semtinde özellikle Iraklı mültecilerin bulunduğu kampı ziyaret etti. Kendisine özel program sunan mülteci çocuklara teşekkür eden Papa, Bulgaristan'ın kapılarını sığınmacılara açık bırakması mesajını ileterek, "Mültecilerin yolu acıyla dolu. Onlar kendi yurtlarını bırakıp, başka vatan arayışına geçti. Umut her zaman var. Bugün dünya mültecilerle dolu. Onların yolu bir acı, kader yoludur" dedi.
HOŞGÖRÜ DÖRTGENİ'NDE BARIŞ DUASI
Katoliklerin yoğun yaşadığı Rakovski kentini de ziyaret eden Papa Franciscus, 250 çocuğu vaftiz etti. Papa Franciscus, daha sonra Sofya'nın Bağımsızlık Meydanı'nda barış ayini töreni katıldı. Birkaç yüz metre arayla Katoliklerin katedrali, Müslümanların camisi, Ortodoksların kilisesi, Yahudilerin Sinagogu bulunduğu ve 'Hoşgörü dörtgeni' olarak adlandırılan meydanda Papa Franciscus, ülkede temsil edilen dinlerin ruhani liderleri ile birlikte barış duası okudu. Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci'nin de katıldığı toplu duaya, Bulgar Ortodoks Kilisesi temsilcileri katılmadı. Vatikan'ın dini üstünlük ilkesini kabul etmeyen Bulgar Ortodoks Kilisesi Sinodu (önderi) Patrik Neofit bu töreni boykot etti ve meydana gelmedi.
Papa Franciscus, "Sevgi ateşini taşıyan meşalemizle savaşların buzlarını eritmek istiyoruz" mesajını iletti. Sofya'nın meydanında bütün dini ibadetlerin kesiştiğine dikkat çeken Papa, farklı dinlerin temsilcilerinin bu mekanda yüzyıllar boyunca buluştuklarına vurgu yaptı. Papa Franciscus, "Her birimiz, nerede olursak olalım, Tanrım, bizi senin barışına alet et diye dua edelim" çağrısında bulundu.
Bulgaristan'da Papa ziyareti dolayısıyla olağanüstü geniş güvenlik önlemleri alındı. İçişleri Bakanlığı ziyaretin olaysız geçtiğine dikkat çekerken, Sofya'da Papa'yı tehdit ihbarı yapan 2 kişinin tutuklandığı açıklandı. Papa Franciscus, yarın Kuzey Makedonya'yı ziyaret edecek.

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Papa'dan Bulgaristan'da mülteci mesajı: Onların yolu bir acı, kader yoludurPapa'dan Bulgaristan'da mülteci mesajı: Onların yolu bir acı, kader yoludurPapa'dan Bulgaristan'da mülteci mesajı: Onların yolu bir acı, kader yoludurPapa'dan Bulgaristan'da mülteci mesajı: Onların yolu bir acı, kader yoludur

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