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  4. Papua Yeni Gine'de mahkumlar cezaevinden firar etti: 2 ölü

Papua Yeni Gine'de mahkumlar cezaevinden firar etti: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 13:26 | Son Güncelleme

Papua Yeni Gine'de mahkumlar cezaevinden firar etti: 2 ölü

Papua Yeni Gine'de cezaevinde mahkumların firarı sırasında en az 2 kişi öldü.

Yerel Post-Courier gazetesi, olayın dün Lae bölgesinde Buimo cezaevinde görüş saatleri sırasında gerçekleştiğini yazdı.

Aileleriyle görüşmelerine izin verilen 32 mahkumdan 17'sinin tel örgülerden atlayarak kaçtığı, firar eden bir mahkumun vurularak öldürüldüğü, olay sırasında bir gardiyanın da hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaçan mahkumların cinayet, tecavüz ve silahlı soygun gibi suçlardan ceza aldıkları kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
cezaevi firar Papua Yeni Gine

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