'Para anlaşmazlığı' kavgasında eski ortağını tabancayla yaraladı

Onur KAYA/KAPAKLI (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde, emlakçı Mahmut İ., eski ortağı Gencay G.'yi para anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada tabancayla vurarak, yaraladı. Olay sonrası kaçan Mahmut İ., jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

Kapaklı'nın Kazım Karabekir Mahallesi'nde emlakçılık yapan Mahmut İ. ve Gencay G., yaklaşık 2 ay önce, para anlaşmazlığı nedeniyle ortaklıklarını sonlandırdı. Eski ortaklar arasındaki anlaşmazlık devam ederken, Mahmut İ., bu sabah Gencay G.'nin iş yerine geldi. İkilinin iş yerinde başlayan tartışması, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Bu sırada Mahmut İ., yanındaki tabancayı çıkarıp, Gencay G.'ye ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Bacaklarına isabet eden 4 kurşunla yaralanan Gencay G., çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yeri yakınlarında durumdan haberdar olup, kavga eden Mahmut İ. ile Gencay G.'nin yakınlarını ise jandarma ekipleri, havaya ateş açarak, ayırdı. Olay sonrası kaçan Mahmut İ., jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

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