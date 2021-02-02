Para dökmenize gerek yok! Çatlak izlerine karşı en etkili çözüm: Hint yağını iki ay boyunca...

Genç ya da yaşlı herkesin başının belası cilt çatlaklarını tamamen geçirmek mümkün olmasa bile keskin hatlarından ve gittikçe başka bölgelere yayılmasından kurtulabilirsiniz. Vücut çatlaklarından korunmak, oluşmasını engellemek için yapılabilecek bir kaç formül elbette var. Size formülleri sunacağız ama öncesinde çatlak izleri oluşmadan önce neler yapabiliriz, görelim. ÇATLAK İZLERİ NASIL ÖNLENEBİLİR? Zaten çatlaklarınız olsa bile, yeni olanların oluşmasını nasıl engelleyeceğinizi bilmelisiniz. Diyetiniz dengeli olmalı ve gerekli tüm vitamin ve elementleri içermelidir.

Yeterince su iç. Cilt elastikiyeti, içindeki nem miktarına bağlıdır.

Kilonuna dikkat et. Çok hızlı kaybetmeyin veya kilo almayın.

Spor yaparsanız, hızlı sonuç elde etmeye çalışmayın. Yine, kilonuza dikkat edin.

Cildinizi nemlendirin ve besleyin. Yara izleriniz yoksa losyonlar, yağlar ve kremler iyi çalışır. Bir masaj sırasında uygularsanız, cildiniz daha yaşam dolu, elastik ve sağlıklı hale gelir. PORTAKAL YAĞLI MASKE TARİFİ 2 yemek kaşığı portakal yağı, 2 yemek kaşığı biberiye yağı, 1 çay kaşığı tarçın yağı bir kaba ilave edilir. Portakal yağı yoğun C vitamini içeren özel bir yağdır. Biberiye yağı kan dolaşımını hızlandıracağı için, cildin kendi kendini tamir etmesini sağlayacaktır. Tarçın yağı metabolizmayı da hızlandıracaktır.

Elde edilen bu yağ haftada 2 ya da 3 gece çatlak oluşma ihtimali olan ya da yeni çatlak oluşmuş bölgelere masaj yaparak yedirilir. Bu yağlardan herhangi birine alerji varsa kesinlikle kullanılmaması gerekir. PATATES SUYU Patates suyu cilt hücrelerinin yenilenmesi için gerekli vitamin ve menarellere sahiptir. Büyük bir patates alın ve kalın dilimler halinde kesin.

Dilimleri alın ve bayez çatlakların bulunduğu bölgenin üzerine koyun.

Birkaç dakika patetesler çatlakların bulunduğu alanda kalsın. Ardından soğuk su ile yıkayın.

Alternatif olarak, patatesleri blenderdan geçirin ve suyunu süzün. Süçgeçin üzerinde kalan özgünü çatlak bulunan bölgelerinize sürün. ŞEKER PEELİNG Şekerin cildinizin pul pul olmasını engelleyerek, doğal ve parlak olmasını sağlama yeteneği vardır. Bir avuç şeker alın. Badem yağı ve limon suyu ile iyice karıştırın. Bu karışımı çatlak olan bölgelerinize şeker eriyinceye kadar sürün. Bir ay boyunca bu işlemi yaparsanız, gözle görünür bir değişiklik ortaya çıkacaktır. ALOE VERA MASKESİ Aloe- vera nemlendirici ve cilti yenilenme konusundan çok başarılıdır. Aloe vera, jel formunda yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak şu şekilde de kullanabilirsiniz: