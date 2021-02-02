Para dökmenize gerek yok! Çatlak izlerine karşı en etkili çözüm: Hint yağını iki ay boyunca...

Genç ya da yaşlı herkesin başının belası cilt çatlaklarını tamamen geçirmek mümkün olmasa bile keskin hatlarından ve gittikçe başka bölgelere yayılmasından kurtulabilirsiniz. Vücut çatlaklarından korunmak, oluşmasını engellemek için yapılabilecek bir kaç formül elbette var. Size formülleri sunacağız ama öncesinde çatlak izleri oluşmadan önce neler yapabiliriz, görelim.
Zaten çatlaklarınız olsa bile, yeni olanların oluşmasını nasıl engelleyeceğinizi bilmelisiniz.
Diyetiniz dengeli olmalı ve gerekli tüm vitamin ve elementleri içermelidir.
Yeterince su iç. Cilt elastikiyeti, içindeki nem miktarına bağlıdır.
Kilonuna dikkat et. Çok hızlı kaybetmeyin veya kilo almayın.
Spor yaparsanız, hızlı sonuç elde etmeye çalışmayın. Yine, kilonuza dikkat edin.
Cildinizi nemlendirin ve besleyin. Yara izleriniz yoksa losyonlar, yağlar ve kremler iyi çalışır. Bir masaj sırasında uygularsanız, cildiniz daha yaşam dolu, elastik ve sağlıklı hale gelir.
2 yemek kaşığı portakal yağı, 2 yemek kaşığı biberiye yağı, 1 çay kaşığı tarçın yağı bir kaba ilave edilir. Portakal yağı yoğun C vitamini içeren özel bir yağdır. Biberiye yağı kan dolaşımını hızlandıracağı için, cildin kendi kendini tamir etmesini sağlayacaktır. Tarçın yağı metabolizmayı da hızlandıracaktır.
Elde edilen bu yağ haftada 2 ya da 3 gece çatlak oluşma ihtimali olan ya da yeni çatlak oluşmuş bölgelere masaj yaparak yedirilir. Bu yağlardan herhangi birine alerji varsa kesinlikle kullanılmaması gerekir.
Patates suyu cilt hücrelerinin yenilenmesi için gerekli vitamin ve menarellere sahiptir.
Büyük bir patates alın ve kalın dilimler halinde kesin.
Dilimleri alın ve bayez çatlakların bulunduğu bölgenin üzerine koyun.
Birkaç dakika patetesler çatlakların bulunduğu alanda kalsın. Ardından soğuk su ile yıkayın.
Alternatif olarak, patatesleri blenderdan geçirin ve suyunu süzün. Süçgeçin üzerinde kalan özgünü çatlak bulunan bölgelerinize sürün.
Şekerin cildinizin pul pul olmasını engelleyerek, doğal ve parlak olmasını sağlama yeteneği vardır.
Bir avuç şeker alın. Badem yağı ve limon suyu ile iyice karıştırın. Bu karışımı çatlak olan bölgelerinize şeker eriyinceye kadar sürün. Bir ay boyunca bu işlemi yaparsanız, gözle görünür bir değişiklik ortaya çıkacaktır.
Aloe- vera nemlendirici ve cilti yenilenme konusundan çok başarılıdır. Aloe vera, jel formunda yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak şu şekilde de kullanabilirsiniz:
Aloe- vera yaprağını alın ve ikiye ayırın, içinde öz suyu çıkacaktır. Bu suyu doğrudan çatlak olan bölgelere uygulayın.
Ayrıca piyasada mevcut jelleri de kullanabilirsiniz, için e vitamini kapsülünü kırarak ilave edebilirsiniz. Bu karışımı cildiniz iyice eminceye kadar sürün.
Limon suyu çatlaklar da dahil, deri enfeksiyonu her şekilde yok etmek için doğal bir asidik özelliğe sahiptir.
Bir bütün limon alın ve iki eşit parçaya kesin.
Suyunu sıkın ve tamamen deri tarafından emilinceye kadar bütün çatlakların üzerine uygulayın.
Limon suyuyla salatalık suyunu aynı miktarda karıştırarak, daha iyi sonuçlar almak için cildinize uygulayabilirsiniz.
Cildinizin tamamen soğuk suyla durulama önce, bu suyuları vücudunuzun emmesine izin verin.
Hint yağı büyük ölçüde ince çizgiler, kırışıklıklar ve çatlaklar gibi sorunları azaltmak, cildin doğal kolajen dengesini yeniden sağlamasına yardımcı olan başka önemli bir yağıdır.
Bir kaşık Hint yağı alın ve vücudunuzun çatlaklar bulunan bölgesini sürün.
Yumuşak pamuklu bir bez ile alanı kapatarak, en az 30 dakika süreyle bir sıcak su torbası ya da elektrikli sıcak ped ile bölgeye ısı uygulayın.
En az 2 ay boyunca bu uygulamayı hergün yapın, gözle görünür farkı göreceksiniz.
Kayısı çatlakların hızla geçirilmesi için harika bir meyvedir.
Bir kayısının kendisini ve çekirdiğindeki bademi çıkarın
Her ikisini de mikserin içine atın ve bir hamur haline gelinceye kadar karıştırın.
Çatlaklarınıza bu macunu sürün ve 15-20 dakika bekletin.
Sonra soğuk su ile yıkayın.
Görünür ve iyi sonuçlar için hergün uygulayın.
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