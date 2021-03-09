Para için çıplak halde hayvanlara işkence ediyor!

Kan donduran olay Ukrayna'da yaşandı.

25 yaşındaki Christina Stepanenko'nun çıplak bir şekilde kedi, köpek, kaz ve tavşanlara işkence edip onları katlederken çektiği videoları internet üzerinden sattığı ortaya çıktı.

Bir hayvan hakları aktivisti tarafından fark edilen videolar üzerine polise suç duyurusunda bulundu.

Polis baskınında kadın gözaltına alınırken korkunç olayındaki iddialar polisleri bir kez daha şoke etti.

Polis evde yaptığı sırada katledilmek üzere çaresizce bekleyen hayvanların yanı sıra katledilenlerin de kalıntılarına ulaştı.

KORKUNÇ İDDİALAR BİTMEDİ

Cani kadın sorgusunda 'hayvanlara işkenceye zorlandığını' iddia etti.

Öz ailesinin onu evden attığını söyleyen kadın iddiaya göre Alexander isimli 52 yaşında evli bir adam ait olan eve sığınmıştı.

İddiaya göre bunun karşılığında da adam kadına zorla bu videoları çektiriyordu.

Pandemi nedeniyle defalarca ertelenen mahkeme ise iddiaları yetersiz bularak kadın hakkında karar vardı.

Kadın 5 buçuk yıl hapis cezası alırken adam da 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İkilinin korkunç videolardan ayda binlerce lira para kazandığı ifade edildi.



