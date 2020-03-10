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Para karşılığı koronavirüsle enfekte edilecekler!

DÜNYA HABERLERİ  | 10.03.2020 11:08 | Son Güncelleme

Londra'da bir laboratuvar aşı araştırması için enfekte edilecek gönüllüler arıyor. Gönüllülere bu hizmetlerin karşılığında 4 bin 600 dolar verilecek.

Para karşılığı koronavirüsle enfekte edilecekler!

The Times gazetesine göre gönüllüler iki hafta boyunca işe gitmeyecek ve dış dünyayla fiziksel bir temas kurmaları yasak olacak.

Bu araştırma için en az 24 gönüllünün bulunması gerekiyor.

Londra'daki laboratuvarın karantina birimini yöneten aynı zamanda aşı çalışmaları için global olarak katkı sağlayan 20 şirketten biri olan Hvivo isimli şirket bu araştırmayı da üstleniyor.

Gönüllüler iki ayrı tip koronavirüsle enfekte edilecek. Bu iki tip şu an dünyayı kırıp geçiren Covid-19'dan daha az tehlikeli olan türler. Ancak denekler buna karşı bağışıklılık geliştirebilirse Covid-19'a karşı da kullanılabileceği düşünülüyor.

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