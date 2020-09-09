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Para nakil aracını soyan sürücü adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 14:44 | Son Güncelleme

Başkent’te zırhlı araçla sevkiyat yaptığı para nakil aracını soyan ve saklandığı evde yakalanan para nakil aracının şoförü adliyeye sevk edildi.Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Vatan Caddesi’nde bir bankanın önüne gelen zırhlı para taşıma aracının şoförü, sadece kendisinin bildiği zırhlı aracın kasasının şifrelerini girdikten sonra araçtaki 5 milyon TL’den fazla parayı alıp kaçmıştı.

Başkent’te zırhlı araçla sevkiyat yaptığı para nakil aracını soyan ve saklandığı evde yakalanan para nakil aracının şoförü adliyeye sevk edildi.
Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Vatan Caddesi’nde bir bankanın önüne gelen zırhlı para taşıma aracının şoförü, sadece kendisinin bildiği zırhlı aracın kasasının şifrelerini girdikten sonra araçtaki 5 milyon TL’den fazla parayı alıp kaçmıştı. Olay öncesinde iki bankaya daha uğrayarak bankalara paraları teslim ettiği belirlenen banka aracının şoförü A.B., daha önce kaçış güzergahında belirlediği yere park ettiği ağabeyi S.B.’ya ait 06 JV 629 plakalı araca binip kaçmıştı. A.B., Eryaman’da tuttuğu günübirlik kiralık dairede çaldığı paralar ile birlikte yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büroda işlemleri tamamlanan zanlı, ağabeyi ve eşi Ankara Adliyesine sevk edildi.

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