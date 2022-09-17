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Para ödülünü duyan kendini kaybetti! 43 dakikada yaptığı şeyle 13 bin 650 TL kazandı

17.09.2022 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de bir çöp şiş restoranında düzenlenen yarışmada ilginç görüntüler ortaya çıktı. 13 bin 650 TL'lik ödülü alabilmek için çöp şiş yeme yarışına giren müşterilerden 54 kiloluk genç kız, 110 kiloluk erkeğin zorlanarak yediği çöp şişin iki buçuk katını yiyip ödülün sahibi oldu. Selin Deniz, ''Ankara'dan Marmaris'e giderken yol üstünde olduğu için bir şansımı deneyeyim dedim. Okul açıldığı için harçlığım çıkar diye düşünerek geldim. Kazanacağımı biraz bekliyordum ama çok ümidim yoktu” dedi.

Para ödülünü duyan kendini kaybetti! 43 dakikada yaptığı şeyle 13 bin 650 TL kazandı

Denizli’de 7 yıl önce restoranında çöp şiş yarışması başlatan çöp şişçi Mehmet Kaya, sosyal medya hesaplarında yapılan canlı yayınla bir çok vatandaşı ağırlamaya devam ediyor. Farklı illerden işletmeye gelerek kıyasıya yarışan yarışmacıların, belli şartlar doğrultusunda para ödülünü almaya hak kazandığı lezzetli yarışmalar renkli görüntülere sahne oluyor.

240 ÇÖP ŞİŞİ 43 DAKİKADA YEDİ! 13 BİN 650 TL KAZANDI

7 yıldır devam eden ve bir çok kez rekorların kırıldığı yarışmanın sonuncusu da ilginç anlara ev sahipliği yaptı. Denizli’den yarışmaya katılan 110 kiloluk Yasin Ağı, 100 tane çöp şişi güçlükle yiyerek yarışmayı ödüle ulaşamadan bıraktı. Yarışmayı kazanacağı düşünülen Ağı'dan sonrasında lezzetli çöp şişlerle dolu masaya oturan Selin Deniz, hayrete düşüren anlar yaşattı. 54 kilodaki genç kız, Ankara’dan Marmaris’e giderken uğradığı işletmede 110 kilodaki erkeğin güçlükle yediğinin iki buçuk katını olan 240 adet çöp şişi 43 dakikada yiyerek 13 bin 650 TL’lik ödülü kazandı.

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“BAYAĞI KİLOLU BİR AĞABEYİMİZDİ AMA 100 TANE ÇÖP ŞİŞ YİYEBİLMİŞ”

Şansını denemek istediğini ve kendisinin de şaşırdığını belirten Selin Deniz, “Sosyal medya hesaplarında takip ediyordum. Her seferinde meşhur çöp şişi yiyip yiyemeyeceğim konusunda düşünüyordum. Ankara'dan Marmaris'e giderken yol üstünde olduğu için bir şansımı deneyeyim dedim. Bir yandan da okul açıldığı için harçlığım çıkar diye düşünerek geldim ve şansımı denemek istedim. Benden önce de bir ağabeyimiz yarışıyordu. Baya kilolu bir ağabeyimizdi ama 100 tane çöp şiş yiyebilmiş. Birazcık korktum açıkçası, yapabilir miyim yapamaz mıyım diye. 43 dakika da 240 tane çöp şiş yedim. Kazanacağımı biraz bekliyordum ama çok ümidim yoktu” dedi.

“YARIŞMAYI KAZANABİLECEĞİMİ DÜŞÜNDÜM AMA MAALESEF YAPAMADIM”

Kendisine güvendiğini fakat başaramadığını söyleyen Yasin Ağı da, yarışmada yaşadıklarını şöyle anlattı: “5 yıldır Sürekli olarak gelip çöp şişini yediğim bu mekana bu sefer yarışma için geldim. Fakat sadece 100 adet çöp şiş yiyebildim. 110 kilo ağırlığındayım. Yarışmayı kazanabileceğimi düşündüm ama maalesef yapamadım. Benden hemen sonra 54 kilo ağırlığında bir hanımefendi arkadaşımız 240 tane çöp şiş yedi. Bunun cüsse ile alakası yokmuş. Arkadaş kısa sürede benden 2 buçuk kat fazla çöp şiş yemiş. Helal hoş olsun.”

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Çöp şiş restoranının sahibi ise, “7 yıl boyunca bu yarışmada en az 100-150 kazanan yarışmacımız var. Bu kazan kişilerin çoğu 45-50 kilo civarında olan kadınlar oluyor. Bugünde kazanan arkadaşımız bizi şaşırtmadı. Marmaris'ten gelen bir kadın yarışmacımız sosyal medya hesaplarında yaptığımız canlı yayında 240 çöp şiş, 3 ayran, 1 salata ve 1 tane ekmek yiyerek 13 bin 650 TL ödül kazandı” diye konuştu.

(İHA)

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Denizli
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