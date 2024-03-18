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  4. Para sayma görüntüleri gündem olmuştu! Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı

Para sayma görüntüleri gündem olmuştu! Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı

18.03.2024 22:24
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CHP İstanbul İl Başkanlığı’ndaki para sayma görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu. Olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmayı yürüten savcılık, eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağırdı.

Para sayma görüntüleri gündem olmuştu! Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı

Sosyal medyada İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespiti için re’sen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma çerçevesinde Keleş'in yanı sıra eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın eski basın danışmanı Can Poyraz, söz konusu binayı sattığı öne sürülen Ali Rıza Braka ve İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifade vermişti.

İFADEYE ÇAĞRILDI

Soruşturma sürerken, eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifade vermeye çağrıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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CHP Canan Kaftancıoğlu
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