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  4. Para, uyuşturucu, onlarca silah... Osmaniye'de iki çeteye şok! Elebaşları da yakalandı

Para, uyuşturucu, onlarca silah... Osmaniye'de iki çeteye şok! Elebaşları da yakalandı

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
04.03.2024 09:06
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Osmaniye'de eş zamanlı olarak "Mahzen-3" operasyonları düzenlendi. Elebaşılığını Murat Özdemir ve Cengiz Arslan'ın yaptığı 2 ayrı organize suç örgütü çökertilirken elebaşları dahil 55 kişi yakalandı.

Para, uyuşturucu, onlarca silah... Osmaniye'de iki çeteye şok! Elebaşları da yakalandı

“Mahzen-3” operasyonlarında onlarca silahtan uyuşturucuya ve yüksek miktarda paraya da el kondu.

ELEBAŞLARI DA YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Osmaniye’de eş zamanlı olarak düzenlenen “Mahzen-3” operasyonlarında elebaşılığını Murat Özdemir ve Cengiz Arslan’ın yaptığı 2 ayrı Organize Suç Örgütü çökertildiğini belirtti. Yerlikaya, operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 55 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

SUÇ MAKİNELERİ!

Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi:
"Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu organize suç örgütü üyesi şüphelilerin, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahla kasten öldürmeye teşebbüs, silahla tehdit ve silahla kasten yaralama, iş yeri ve ikamet kurşunlama, çok sayıda ruhsatsız silah yakalatma, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve görevli memura mukavemet gösterme, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu; 61 adet ruhsatsız tabanca, 32 adet tüfek, 1,5 kg muhtelif uyuşturucu madde, çok sayıda mermi ve çok miktarda Türk Lirasına el konuldu."

ChefGPT


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