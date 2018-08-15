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Paraguay Devlet Başkanı Benitez yemin ederek görevine başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 22:37 | Son Güncelleme

Paraguay Devlet Başkanı Benitez yemin ederek görevine başladı

ASUNCION (AA) - Güney Amerika ülkesi Paraguay'ın yeni Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez, yemin ederek görevine başladı.

Ülkede, nisan ayında yapılan devlet başkanı seçimini kazanan 46 yaşındaki Benitez, bugün yemin ederek 5 yıllık görevine başladı.

Ülkeyi 1954-1989 yıllarında yöneten diktatör Alfredo Stroessner'in özel sekreterinin oğlu olan Benitez, yemin töreninde yaptığı konuşmada geçmişte takılı kalmak yerine geleceğe bakacaklarını söyledi.

İktidardaki Colorado Partisinin adayı Mario Abdo Benitez, oyların yüzde 46,5'ini alarak seçimin galibi olmuştu. Muhalefetteki Otantik Radikal Liberal Partinin adayı Efrain Alegre de oyların yüzde 42,7'sini almıştı.

Colorado Partisi, birkaç dönem dışında 20. yüzyılın ortalarından bu yana Paraguay'da iktidarda bulunuyor.

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Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez Paraguay yemin töreni

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