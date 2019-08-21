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Paraguay, Hizbullah, DEAŞ, El-Kaide ve Hamas'ı terör listesine aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 23:25 | Son Güncelleme

Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez'in imzasıyla çıkan kararnameyle Hizbullah, DEAŞ, El-Kaide ve Hamas ülkenin terör örgütleri listesine girdi

Güney Amerika ülkesi Paraguay'da Hizbullah, DEAŞ, El-Kaide ve Hamas terör örgütleri listesine alındı.

Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez imzasıyla çıkan kararnamede, "DEAŞ ve El-Kaide gibi küresel örgütlerle Hamas ve Hizbullah gibi uluslararası örgütler terör örgütü olarak tanınmıştır." ifadesine yer verildi.

Paraguay İçişleri Bakanı Juan Ernesto Villamayor, kararnameye ilişkin, "Bu karar uluslararası terörizme karşı mücadeleyi daha ileriye taşıyabilmek için güvenlik alanında ve esasen bu örgütlerin kullandığı finansman alanında bir protokol oluşturulmasını öngörüyor." dedi.

Villamayor, Hizbullah'ın, Üçlü Sınır olarak bilinen Brezilya, Arjantin ve Paraguay'ın sınırlarının olduğu bölgede uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama gibi suçlara karıştığını hatırlatarak, bu bölgede kesin önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

Bölge ülkelerinden Arjantin de temmuzda oluşturduğu özel listeyle Hizbullah'ı terör örgütü ilan etmişti.

- Pompeo'dan Paraguay'a destek

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Paraguay'ın bu kararını destekledi.

Pompeo, dünya ülkelerini İran destekli teröre karşı harekete geçmeye çağırarak, "Paraguay'ın, DEAŞ, Hizbullah, El-Kaide ve Hamas'ı terör örgütleri listesine alma kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Hizbullah, İran'ın saldırgan temsilcisidir ve Güney Amerika'da hiçbir işi yoktur." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ Hizbullah Paraguay Terör örgütleri listesi

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