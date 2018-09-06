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Paraguay'ın Kudüs'teki büyükelçiliğini geri çekmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 12:51 | Son Güncelleme

İslam İşbirliği Teşkilatı, Paraguay'ın büyükelçiliğini Kudüs'ten Tel Aviv'e taşıma kararını memnuniyetle karşıladı

CİDDE (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Paraguay'ın İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'ten Tel Aviv'e taşıma kararını memnuniyetle karşıladı.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, söz konusu adımın memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, Paraguay'ın, bu konudaki ilgili Birleşmiş Milletler kararı ile uluslararası hukukta yasal ve siyasi yükümlülüklere saygısının bir kanıtı olduğu belirtildi.

Açıklamada, İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin'in de "Kudüs'ün tarihi, hukuki ve yasal statüsüne aykırı olarak atılan herhangi bir adım meşru değildir." sözlerine yer verildi.

Useymin ayrıca bütün ülkelere "meşru kararlar ve iki devletli çözüme dayalı adil ve kapsamlı bir barışı sağlama yönündeki" duruş ve adımları desteklemeleri çağrısında bulundu. Paraguay Dışişleri Bakanı Luis Alberto Castiglioni dün yaptığı açıklamada, mayıs ayında Kudüs'e taşınan İsrail'deki büyükelçiliklerinin yeniden başkent Tel Aviv'e alınacağını belirterek, "Paraguay, Ortadoğu'da geniş, adil ve kalıcı bir barış sağlamak için bölgesel diplomatik çabaların yoğunlaşmasına katkıda bulunmak istiyor." demişti.

Paraguay, ABD ve Guatemala'nın ardından 21 Mayıs'ta Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımıştı. Açılış törenine, eski Paraguay Devlet Başkanı Horacio Cartes ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da katılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
islam işbirliği teşkilatı Filistin İsrail Büyükelçiliği Paraguay

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