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Paralimpik Oyunları'nda Golbol Kadın Milli Takımı finale, tekvandocu Meryem Çavdar yarı finale yükseldi

02.09.2021 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden golbolde Türkiye Kadın Milli Takımı, Japonya'yı 8-5 yenerek finale yükseldi ve madalyayı garantiledi. Milli tekvandocu Meryem Çavdar da Taylandlı rakibini 34-13 yenerek yarı finale yükseldi.

Paralimpik Oyunları'nda Golbol Kadın Milli Takımı finale, tekvandocu Meryem Çavdar yarı finale yükseldi

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden golbolde Türkiye Kadın Milli Takımı, Japonya'yı 8-5 yenerek finale yükseldi ve madalyayı garantiledi. Milli tekvandocu Meryem Çavdar da Taylandlı rakibini 34-13 yenerek yarı finale yükseldi.

Golbol Kadın Milli Takımı, Makuhari Messe Spor Salonu'ndaki yarı final karşılaşmasında Japonya ile karşı karşıya geldi.

Japonya ilk dakika içinde bulduğu gollerle 2-0'lık üstünlük kurdu. Daha sonra Türkiye takımı Sevda Altunoluk'un 4 golüyle devreyi 4-3 önde tamamladı.

Bitime 7 dakika kala Japonya skoru eşitlemesine rağmen Sevda Altunoluk üst üste 2 gol daha kaydetti ve son 6 dakikaya milli takım 6-4 üstün girdi. Sevda Altunoluk'la 2 gol daha bulan Türkiye, karşılaşmayı 8-5 kazandı ve üst üste ikinci kez finale yükseldi.

Türkiye Milli Takımı'nın bütün gollerini turnuvanın gol krallığında lider olan Sevda Altunoluk kaydetti.

Türkiye, Brezilya-ABD maçının galibiyle yarın TSİ 11.45'te finalde karşılaşacak.

Tekvandoda ise Makuhari Messe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen çeyrek final müsabakasında Avrupa şampiyonluğu ve dünya üçüncülüğüne sahip Meryem, Taylandlı Khwansuda Phuangkitcha ile karşılaştı.

Dünya şampiyonluğu bulunan rakibine karşı 34-13 galip gelen sporcu, adını yarı finale yazdırdı. Meryem Çavdar, yarı finalde Rusya Paralimpik Komitesi'nden Anna Poddubskaia ile mücadele edecek.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Türkiye şu ana kadar 12 madalya kazandı.

Bunlardan biri altın, üçü gümüş, sekizi ise bronz madalya oldu.

  • Masa tenisinde tek erkeklerde Abdullah Öztürk altın madalya kazandı.
  • Nesim Turan, Ali Öztürk ve Kübra Korkut masa tenisinde bronz madalyaların sahibi oldu.
  • Okçulukta Nihat Türkmenoğlu gümüş, Bahattin Hekimoğlu bronz madalya kazandı.
  • Judoda Recep Çiftçi ve Zeynep Çelik gümüş bronz madalyaların sahibi oldu.
  • Halterde Besra Duman bronz madalya kazandı.
  • Öznur Cüre-Bülent Korkmaz ikilisi okçuluk makaralı yay karışık dalında gümüş madalya kazandı.
  • Atıcılıkta havalı tabanca branşında Ayşegül Pehlivanlar gümüş madalyanın sahibi oldu.
  • Yüzmede Sevilay Öztürk bronz madalya kazandı.

5 Eylül'e kadar sürecek 16'ncı Yaz Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi 44'ü kadın, 43'ü erkek 87 sporcu temsil ediyor.

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