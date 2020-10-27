Paramotor nedir? Paramotor nasıl kullanılır? Paramotor nerede kullanılır?

Paramotor ne demek sorusu yaşanan güncel gelişmelerin ardından gündeme geldi. Hatay Valisi Rahmi Doğan; İskenderun’da meydana gelen patlamayla ilgili olarak yaptığı açıklamada; “İstihbarat birimlerimizin yapmış olduğu çalışma neticesinde, 4 kişilik bir grubun 2 parti halinde, 28 Eylül ve 10 Ekim'de 'paramotor' diye tabir edilen bir uçan aletle Münbiç'ten kalkarak sınır boyundan Amanoslar'a indiklerini tespit ettik.” ifadelerine yer verdi. Bu açıklamanın ardından paramotor araştırılmaya başlandı. Peki, paramotor nerede kullanılır? İşte detaylar...

PARAMOTOR NEDİR?

Bir hava aracı olan paramotor, hava taşıtları ya da araçları içinde en hafif olan ve en kolay hareket ettirilebilen araçlar arasında gösteriliyor. Mantık olarak yamaç paraşütünün optizimasyonuyla hareket eden paramotor, motorlu yamaç paraşütü veya PPG (Powered Paragliding) şeklinde tanımlanıyor. Dolayısıyla araç; pilotun paraşütüne ilave olarak sırtında pervaneli motor da taşıdığı bir hava aracı olarak geçiyor.

PARAMOTOR ÖZELLİKLERİ

Araçta bir motor bulunuyor. Bu motor sayesinde pilot ileriye doğru hareket edebiliyor ve yükselebiliyor. Araçta, havada süzülmeyi sağlayan kanat yani paraşüt, pilotun sırtında yedek paraşüt ve pilotu hem paraşüte hem de motora bağlayan uçuş koltuğu bulunuyor. Aynı zamanda sesten etkilenmeyi önlemek için kulaklık ile başı koruyan kask yer alıyor. Aracın ilk olarak 1980 senesinde İngiliz helikopter pilotu Mike Byrne tarafından kullanıldığı biliniyor. Ardından Fransa’da hobi amaçlı kullanılan araç, Avrupa’da hızlı bir şekilde yayılmaya başladı. 2006 senesinde ise bir firma, ilk defa elektrik motorlu paramotor üreterek bunun hobi amaçlı kullanımını sağladı.