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Paramotor nedir? Paramotor nasıl kullanılır? Paramotor nerede kullanılır?

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 11:04 | Son Güncelleme

Paramotor nedir sorusu Hatay İskenderun’da gerçekleşen patlamanın ardından gündeme geldi. Peki, paramotor nasıl kullanılır? Paramotor nerede kullanılır? İşte konuyla ilgili tüm merak edilenler ve paramotor özellikleri

Paramotor nedir? Paramotor nasıl kullanılır? Paramotor nerede kullanılır?

Paramotor ne demek sorusu yaşanan güncel gelişmelerin ardından gündeme geldi. Hatay Valisi Rahmi Doğan; İskenderun’da meydana gelen patlamayla ilgili olarak yaptığı açıklamada; “İstihbarat birimlerimizin yapmış olduğu çalışma neticesinde, 4 kişilik bir grubun 2 parti halinde, 28 Eylül ve 10 Ekim'de 'paramotor' diye tabir edilen bir uçan aletle Münbiç'ten kalkarak sınır boyundan Amanoslar'a indiklerini tespit ettik.” ifadelerine yer verdi. Bu açıklamanın ardından paramotor araştırılmaya başlandı. Peki, paramotor nerede kullanılır? İşte detaylar...

PARAMOTOR NEDİR?

Bir hava aracı olan paramotor, hava taşıtları ya da araçları içinde en hafif olan ve en kolay hareket ettirilebilen araçlar arasında gösteriliyor. Mantık olarak yamaç paraşütünün optizimasyonuyla hareket eden paramotor, motorlu yamaç paraşütü veya PPG (Powered Paragliding) şeklinde tanımlanıyor. Dolayısıyla araç; pilotun paraşütüne ilave olarak sırtında pervaneli motor da taşıdığı bir hava aracı olarak geçiyor.

Paramotor nedir? Paramotor nasıl kullanılır? Paramotor nerede kullanılır?

PARAMOTOR ÖZELLİKLERİ

Araçta bir motor bulunuyor. Bu motor sayesinde pilot ileriye doğru hareket edebiliyor ve yükselebiliyor. Araçta, havada süzülmeyi sağlayan kanat yani paraşüt, pilotun sırtında yedek paraşüt ve pilotu hem paraşüte hem de motora bağlayan uçuş koltuğu bulunuyor. Aynı zamanda sesten etkilenmeyi önlemek için kulaklık ile başı koruyan kask yer alıyor. Aracın ilk olarak 1980 senesinde İngiliz helikopter pilotu Mike Byrne tarafından kullanıldığı biliniyor. Ardından Fransa’da hobi amaçlı kullanılan araç, Avrupa’da hızlı bir şekilde yayılmaya başladı. 2006 senesinde ise bir firma, ilk defa elektrik motorlu paramotor üreterek bunun hobi amaçlı kullanımını sağladı.

Paramotor nedir? Paramotor nasıl kullanılır? Paramotor nerede kullanılır?

PARAMOTOR NASIL KULLANILIR?

Paramotor motor dursa dahi güvenli bir şekilde iniş yapmayı sağlayan oldukça güvenli ve hafif bir hava aracı olarak geçiyor. Havalanması için ise 20 ile 40 metrelik bir düz alan yetiyor. Kanatlar hareket ettirilmek istendiğinde öndeki kol ile kanatlar sola ya da sağa çevrilebiliyor ve böylece istenen istikamete doğru yönelmek mümkün oluyor. Motoru epey küçük olan araçta, hava akımı kullanılıp da itme gücü elde edilerek aracın ilerlemesi sağlanıyor.

Aracı kullanmak için lisans gerekmese de havacılık kuralları çerçevesinde ya da izin ile uçulabiliyor. Sertifikalı eğitim kurumlarından eğitim alınarak uçuş yapılabiliyor. Ancak belirlenen bölgeler haricinde izinsiz uçuşlarda ceza uygulanıyor. Araç ile düz ve ters olacak şekilde iki çeşit kalkış gerçekleştirilebiliyor. Az rüzgarlı havalarda düz, rüzgarın yeterli geldiği havalarda ise ters kalkış yapılabiliyor. İnişte de rüzgar karşıya alınıyor ve yere 1 metre kaldığında kanat frenleri çekilerek yere temas sağlanıyor. Güvenli bir inişte en önemli nokta kanatlar oluyor.

Genel olarak kalkış yapmanın zor, iniş yapmanın ise daha kolay olduğu ifade edilen araçta motor itme kuvveti üreterek mesafe kat edilmesini sağlıyor. Kanatlar da yönlendirme sağlayarak hızlı düşüşün önüne geçiyor. İniş sırasında bir olumsuzluk yaşandığında motor sayesinde yeniden havalanmak mümkün oluyor. Tek kişilik veya çift kişilik hobi amaçlı uçuşlarda karşılaşılan paramotor belgesel ve reklam çekimlerinde de tercih ediliyor. Özellikle denizde cankurtarma maksadıyla da kullanılabiliyor.

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